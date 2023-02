Protože datum narození obsahuje letopočet 1923, oslavenec je plný síly a život bere s humorem. Drobný každodenní rituál si vytvořil právě z pravidelných cest pro oběd. „Už to mám za ty roky spočítané. Cesta od domu až do jídelny mi trvá přesně sedm minut. To se snažím dodržet, chodím pěkně svižně, žádné loudání. Je to pro mě velká výhoda, že si můžu každý den chodit pro obědy do nemocnice. Vaří tu moc dobře, pochutnám si a jídlo mi vystačí na celý den, mám to jako oběd i večeři.“

Pan Šustek zná recept na dlouhověkost: nebýt sám, nezahálet a nekouřit. Dlouhý život je podle pana Šustka spjatý s jeho rodinou a blízkými „To všecko zavinilo, že jsem měl takové partnerky. S manželkou jsem žil třicet roků a s druhou přítelkyní jsme spolu byli čtyřicet let. Člověk by neměl zůstat v životě sám. Jinou životosprávu jsem nedodržoval, na co jsem měl chuť, to jsem si dal. Ale všeho s mírou. A nikdy jsem nekouřil, kouření nejvíc zkracuje život. A mozek musí být pořád zaměstnaný, nesmíte ho nechat zahálet,“ má jasno pan Šustek.

Senior pochází z Luhačovic. V Krnově ale žije už 30 let. Nejvíc mu pomáhá nevlastní syn. Těšit se může také z 16 vnuků a pravnuků. Gratulantů v těchto dnech přijímá hodně, sám své narozeniny ale oslaví skromně a neokázale. Jen s nejbližšími – synem, zetěm a svou sestrou.