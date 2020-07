K poslednímu červnovému dni, ze kdy pocházejí poslední dostupné statistiky, evidoval Úřad práce ČR (ÚP) v moravskoslezském regionu celkem 44 197 uchazečů o práci, což je o více než 8800 lidí vice než loni touto dobou. Výsledkem je, že vůbec poprvé od června 2009 došlo k meziměsíčnímu červnovému nárůstu evidované nezaměstnanosti.

DLOUHÉ FRONTY

V období od začátku března do konce června, které zásadně ovlivnila pandemie viru Covid-19, odešlo z evidence ÚP 15 746 lidí, ale nově se jich zaevidovalo 21 338. V Ostravě pak poměr vyzněl rovněž negativně: 4088 ku 6528. „Od začátku března do konce června 2020 vzrostl počet uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji o 5 592 osob a zároveň se zvýšila i hodnota podílu nezaměstnaných osob ze 4,6 na 5,4 procenta,“ uvedla mluvčí ÚP Kateřina Beránková. Nabízených pozic v regionu je celkem 14 233, přičemž v polovině případů jsou zaměstnavatelé připraveni přijmout i zahraniční pracovníky. Aktuálně v kraji připadají na jedno volné pracovní místo v průměru více než 3 uchazeči. A například v Ostravě je to skutečně znát. Některé dny se před pobočkou ÚP tvoří i několik metrů dlouhé fronty už půl hodiny před otevřením úřadu.

O práci v našem regionu žádali v červnu zejména manipulační a pomocní pracovníci ve výrobě a prodavači a pokladní v obchodech. V menší míře i lidé s praxí z automobilového průmyslu. Řada z uchazečů přitom v těchto oborech před propuštěním pracovala v zahraničí. Dočasně přerušili svou činnost ze zjevných důvodů i drobní podnikatelé a řemeslníci.

„Současná situace vyvolala větší poptávku po určitých profesích. Zaměstnavatelé momentálně hledají mimo jiné nové zaměstnance do výroby na obsluhu strojů na výrobu potravin, montážní dělníky výrobků a obsluhu stacionárních zařízení a do stavebnictví, zejména dělníky v oblasti výstavby budov, zedníky, kamnáře, dlaždiče a montéry suchých staveb,“ uvedla Beránková s tím, že v případě některých profesí je tedy dost vysoká šance, že propuštění zaměstnanci rovnou nastoupí k novému zaměstnavateli, aniž by se dostali do evidence ÚP.

PODZIMNÍ HROZBA

Z dostupných údajů jasně vyplývá, že na ÚP se v uplynulých měsících hlásilo více uchazečů než před pandemií Covid-19, avšak řada z nich s postupným rozjezdem sezonních prací už opět nastupuje do zaměstnání. „Není možné předvídat, jak se bude situace ohledně koronaviru dále vyvíjet, ale dá se předpokládat, že nezaměstnanost bude pravděpodobně i nadále mírně stoupat. Bude pravděpodobně pokračovat i v letních měsících, ale bude stále spíše pozvolná, a to až do letošního podzimu, kdy ÚP očekává razantnější zvýšení registrované nezaměstnanosti,“ upozornila Kateřina Beránková z Úřadu práce ČR.