Frýdeckomístecko reprezentuje nejvíce sakrálních památek, které byly během letošní sezony projektu Otevřené chrámy zpřístupněny turistům. Z celkem devětatřiceti v celém Moravskoslezském kraji jich v tomto regionu stojí deset. Novinkou sedmého ročníku je dřevěný kostelík nad Starými Hamry na Gruni v Beskydech. Chrám, zasvěcený Panně Marii, Pomocnici křesťanů, letos na podzim dostal nové správce. Manžele Zdislavu a Vojtěcha Polákovy.

Kostel na Gruni v Beskydech, 3. 5. 2023. | Video: Radek Luksza

„Stalo se to úplnou náhodou, ještě loni v květnu jsme o něm nevěděli,“ říkají Polákovi, kteří se starají o roubenou pasekářskou stavbu skandinávského slohu v nadmořské výšce 810 metrů.

Vojtěch Polák poté, co odešel z práce v hospici v Hořicích v Krnokoších, byl odhodlaný „klidně i rubat dřevo v Beskydech“. Rodina jeho manželky, která pochází z Valašska, mu předestřela jinou možnost. Vést turistickou ubytovnu - Dům sv. Josefa na Gruni. „Předchozí správci chaty se starali i o kostel v sousedství. Takže jsme to vzali při jednom,“ vysvětluje muž. Sezona Otevřených chrámů je pro něj a jeho ženu premiérová.

OBRAZEM: Pustevny a Radhošť. Takto vypadá květnová invaze turistů

Na 21. května je připravena na Gruni poutní mše svatá a 2. června tady proběhne akce v rámci Noci kostelů. Návštěvníkům manželé nachystali překvapení. „Při úklidu jsme zjistili, že pod svatostánkem na hlavním oltáři je umístěn Boží Hrob, tedy spíše hrobeček, který se otevírá běžně jen jednou v roce na Bílou sobotu na Velikonoce,“ líčí Polákovi.

Kostel spadající pod farnost na Ostravici byl prohlášen památkou před 21 lety. Bohoslužby se zde slouží zejména o letních prázdninách. „Ale koná se tady spousta svateb a prostor je vhodný k rozjímání. Beskydská historie a víra tu dýchá z každého koutu,“ popisují.

Oprava přehrady se odkládá na léto. Baška i tak čeká rekreanty

Noví správci připomínají také raritu kostela na Gruňi, totiž křížky z chalup vesničanů žijících v údolí dnešní přehrady Šance. „Když se museli kvůli stavbě vodního díla nedobrovolně vystěhovat, nosili je tady nahoru. Snad s prosbou o ochranu v nových domovech, snad jako poděkování za život v lůně hor, snad jako příslib, že na rodný kraj nikdy nezapomenou… Říká se, že jich tu bylo okolo padesáti,“ připomínají manželé Polákovi.

Otevřené chrámy jsou projekt, jehož smyslem je zpřístupnit pozoruhodné sakrální stavby, představit jejich kulturní bohatství, historii a ukázat i současný život v nich. Vznikl v roce 2017.

K TÉMATU

Otevřené chrámy na Frýdeckomístecku

• Kostel sv. Michaela Archanděla: Řepiště, otevřeno ve středu od 12 do 17, v sobotu od 9 do 14 a v neděli od 12 do 17 hodin,

• Kostel Všech svatých, Sedlištěm, otevřeno v sobotu a v neděli do 12 do 17 hodin,

• Bazilika Navštívení Panny Marie, Frýdek-Místek, Mariánské náměstí, otevřeno od úterý do soboty od 9 do 15 a v neděli od 13 do 17 hodin,

• Kostel sv. Jana Křtitele, Frýdek-Místek, Dolní ulice, vstup jen do věže v pátek od 15 do 18 a v sobotu a neděli od 13 do 18 hodin,

• Kostel sv. Jakuba, Frýdek-Místek, Farní náměstí, otevřeno od pátku do neděle od 9 do 15 hodin,

• Kostel sv. Antonína Paduánského, Vyšní Lhoty – Prašivá, otevřeno od května do června a pak od září do října v sobotu a v neděli od 10 do 16, během prázdnin (červenec a srpen) v sobotu od 10 do 16 a v neděli od 11:30 do 16:30 hodin,

• Kostel sv. Bedřicha, Bílá otevřeno od května do června a pak od září do října v sobotu i neděli od 9 do 15:30, o letních prázdninách od úterý do pátku od 8:30 do 16 a v sobotu a neděli od 9 do 15:30 hodin,

• Kostel sv. Prokopa a Barbory, Kunčice pod Ondřejníkem, otevřeno ve středu od 15 do 18 a v neděli od 13 do 18 hodin,

• Kostel sv. Maxmiliána, Hukvaldy, otevřeno od úterý do soboty od 9:30 do 16:30 a v neděli od 10:30 do 17:30 hodin,

• Kostel Panny Marie Pomocné, Staré Hamry – Gruň, otevřeno od května do září v sobotu a v neděli od 14 do 16 hodin.

Otevřené kostely v celém MS kraji, řazeno abecedně

Bílá, kostel sv. Bedřicha

Bílovec, kostel sv. Mikuláše

Bohušov, kostel sv. Martina

Bohušov, kostel sv. Martina

Frenštát pod Radhoštěm, Radhošť, kaple sv. Cyrila a Metoděje

Frenštát pod Radhoštěm, kostel sv. Jana Křtitele

Frýdek-Místek, Bazilika Navštívení Panny Marie

Frýdek-Místek, kostel sv. Jakuba v Místku

Frýdek-Místek, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Fulnek, kostel Nejsvětější Trojice

Hlučín, kostel sv. Jana Křtitele

Hodslavice, kostel sv. Ondřeje

Hradec nad Moravicí, kostel sv. Petra a Pavla

Hukvaldy, kostel sv. Maxmiliána

Karviná-Doly, kostel sv. Petra z Alkantary

Karviná-Fryštát, kostel Povýšení sv. Kříže

Krnov, kostel sv. Martina

Krnov-Cvilín, poutní kostel Sedmibolestné Panny Marie

Krnov-Kostelec, kostel sv. Benedikta

Kunčice pod Ondřejníkem, kostel sv. Prokopa a Barbory

Ludgeřovice, kostel sv. Mikuláše

Opava, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

Orlová-Město, evangelický kostel SCEAV

Orlová-Město, kostel Narození Panny Marie Královny

Ostrava-Moravská Ostrava, evangelický Kristův kostel

Ostrava-Moravská Ostrava, katedrála Božského Spasitele

Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Václava

Ostrava-Slezská Ostrava, kostel sv. Josefa

Ostrava-Stará Bělá, kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Mikuláše

Řepiště, kostel sv. Michaela Archanděla

Sedliště, kostel Všech svatých

Staré Hamry - Gruň, kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů

Staré Město, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Sudice, kostel sv. Jana Křtitele

Štramberk, kostel sv. Jana Nepomuckého

Štramberk-Támovice, kostel sv. Kateřiny

Tvrdkov-Ruda u Rýmařova, kostel Panny Marie Sněžné s křížovou cestou

Vyšní Lhoty, kostel sv. Antonína Paduánského, Malá Prašivá

Zdroj: www.otevrenechramy.cz