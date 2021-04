Na dohled od známé automobilky – a paradoxně ještě blíže Integrovanému záchrannému sboru – je v těchto dnech a týdnech pořádně rušno! Novou logistickou budovu ve vlastnictví společnosti CTPark navštívili hasiči i stavební úřad. Důvod? Domněnka – nakonec potvrzená – že v pronajatém objektu dochází k nepovolenému skladování nových pneumatik společností HTNS Czech.

„Byla provedena prohlídka pronajatých prostor, kde bylo zjištěno, že právnická osoba zde provozuje činnost skladování pneumatik. Právnická osoba nebyla schopna předložit dokumentaci obsahující podmínky požární bezpečnosti ani doklad, který by prokázal řádné užívání pronajatých prostor,“ stojí ve zprávě hasičů, kterou má Deník k dispozici.

Odmítli se vyjádřit

Sama firma na dotaz Deníku reagovala značně vyhýbavě. „Jsme malá firmička, naše vedení je korejské, nevím, jestli se vám k tomu bude chtít někdo vyjádřit,“ uvedla telefonicky za společnost HTNS Czech Barbora Posládková, obratem pak dodala, že se jedná o vnitrofiremní záležitosti, u kterých nevidí důvod, proč by je měla firma komentovat v médiích. Nabídnuté možnosti oficiálního vyjádření opakovaně nevyužila.

Sama firma si je patrně vědoma hrozících problémů, vždyť pneumatiky jsou, co do požární bezpečnosti při skladování, jedna z rizikovějších komodit a hasiči ani úřady obdobné případy neberou na lehkou váhu.

„Podmínky požární bezpečnosti prioritně vycházejí z projektové dokumentace a požárně-bezpečnostního řešení stavby, proto jsme podnět předali k šetření příslušnému stavebnímu úřadu. Podle informací zjištěných Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se navíc jedná o provozování činnosti v zatím nezkolaudovaném objektu,“ upozornil Deník mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Doplnil také, že v návaznosti na aktuální situaci a postup stavebního úřadu už hasiči zahájili u provozovatele kontrolu, která dosud neskončila. „Postup budeme nadále koordinovat s příslušným stavebním úřadem.“

Úřady mají plné ruce práce

Společnost CTPark, která firmě HTNS Czech prostory ve svém novém komplexu pronajímá, zatím nechce situaci komentovat. „V místě v těchto dnech proběhla kontrola stavebního úřadu, takže v tuto chvíli teprve čekáme na výsledky šetření,“ uvedl pro Deník vedoucí marketingu CTParku Dušan Benža.

Podle informací Deníku se firma rozhodla uskladnit pneumatiky v objektu do chvíle, než jí hned vedle vyroste sklad, v němž je hodlá skladovat oficiálně a legálně. Stavební úřad v sousední Dobré, pod který Nošovice spadají, má v těchto dnech plné ruce práce se zpracováváním záznamů pořízených při kontrole.

„Požadované konkrétnější informace zatím nelze poskytnout, protože se jedná o probíhající správní řízení. O uvedené věci bude teprve rozhodováno,“ řekla Deníku vedoucí stavebního úřadu v Dobré Jaroslava Frischtoková.

Změní výrobce dodavatele?

Zpráva o skladování pneumatik načerno už se mezitím v Nošovicích rychle roznesla na nejvyšších místech. „Doufám, že o výsledku šetření stavebního úřadu budeme informováni,“ přeje si starosta Nošovic Jiří Myšinský.

„Se společností CTPark komunikujeme ohledně jejich expanze do nošovické zóny a jsme informováni o každé stavbě, která se tam provádí, ale komu pronajímají své prostory a co se tam skladuje, to už záleží čistě na nich. Musí se samozřejmě držet v mezích zákona,“ komentoval Myšinský situaci pro Deník ze zhruba dva kilometry vzdálené kanceláře od inkriminovaného skladu. Co se mu děje v rajonu ale až do informování stavebním úřadem podle svých slov netušil.

Podle zjištění Deníku je výrobcem a majitelem pneumatik žatecký závod společnosti Nexen Tire, která je prostřednictvím HTNS Czech dodává do Hyundaie. Spolupráce je však nyní nejistá.

„Mohu potvrdit, že společnost Nexen Tire Europe dodává pneumatiky automobilce Hyundai Motor Manufacturing Czech. V dodávkách působí jako prostředník firma HTNS Czech, která se zavázala, že pro veškeré prostory určené ke skladování pneumatik získá patřičná povolení do listopadu roku 2020,“ uvedl mluvčí Nexen Tire Europe Ivan Dzido, podle něhož zatím výrobce nezná výstupy stavebního úřadu. „Pokud však k dnešnímu dni tato podmínka nebyla splněna, vyvodíme z toho důsledky a nevylučujeme samozřejmě ani změnu dodavatele (HTNS Czech, pozn.red.),“ ubezpečil Dido, že výrobce nenechá vzniklou situaci bez povšimnutí.