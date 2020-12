Je sobota odpoledne a v podzemních garážích ostravského Obchodního centra Nová Karolina musí být řidiči trpěliví. Hledání místa k zaparkování chvíli trvá, ale nějaké se nakonec vždycky najde.

„Mamííí, Tobík nechal v autě plyšáka,“ křičí asi osmiletá Terezka směrem k rodičům, kteří nakládají asi dvouletého synka do kočárku a sestra mu hračku podává. „Vánoční nákupy, samozřejmě. Ale nešlo to jinak než s dětmi, takže se musíme se ženou takticky rozdělit každý s jedním dítětem, abychom mohli tomu druhému dítěti koupit dárek, na kterém se domluvíme. A já samozřejmě pokukuju po něčem, co bych pořídil pro manželku „od Ježíška,“ usmívá se potutelně pan Jiří, který s rodinou dorazil do Ostravy na nákupy z vesnice poblíž Nového Jičína.

Nutno říct, že Všetičkovi nebyli sami, kdo v sobotu vyrazil na vánoční nákupy do Karoliny s dětmi. Těm menším možná ani rodiče nemuseli nic kupovat, bohatě jim stačil vizuální zážitek – nádherná vánoční výzdoba – ozdobené stromy, svítící bílé koule, všude plno světel a sněhových vloček.

Restaurace fungují, foodcourt je zavřený

Na rozdíl od prvního podzemního patra garáží, kde parkování chvíli trvalo, nebyl v obchodní galerii nějaký velký nával. Naprostá většina obchodů byla otevřená, včetně kaváren, pizzerií i restaurací. Drobnou komplikací byl uzavřený prostor u fastfoodů na třetím nadzemním podlaží, kde si jejich zákazníci neměli kam sednout, aby si koupené jídlo snědli.

Takže to každý řešil, jak uznal za vhodné. Někteří s jídlem postávali za rohem, jiní posedávali, kde to bylo možné. Právě třetí patro, prostor u fastfoodů, bylo plné teenagerů a mladších lidí, kteří přišli krotit hlad. Všechny je ale třeba pochválit: člověka bez roušky nebo respirátoru byste hledali velmi těžce.

Někde se chvilku čeká

Skutečně nakupujících ale bylo více. Přestože se člověk neprodíral davy, před některými prodejnami si chvíli musel počkat. Ne že by se dovnitř nevešel, ale kvůli covidovým hygienickým předpisům může do prodejny jen určitý počet zákazníků. Chvílemi byla fronta před Tescomou, pak chvíli před butikem s oblečením nebo luxusní kosmetikou, ale dokonce i před prodejnou s hudebními nástroji.

Kde se prodavačky u pokladem nezastavily, jsou třeba obchody s oblečením.

„Máme dnes dvacetiprocentní slevu, ale nejen my. Takže toho lidé zřejmě využili. A dobře udělali,“ usmívala se prodavačka prodejny s módou Peek & Cloppenburg.

Nápor zřejmě teprve přijde

Manažer OC Nová Karolina Tomáš Lučan je s návštěvností za pátek i sobotu spokojen. „I navzdory omezenému provozu některých důležitých částí centra, jako jsou například kino, dětský koutek nebo food court, byla včerejší a dnešní návštěvnost srovnatelná s loňským rokem, což je velice dobrý výsledek,“ říká Tomáš Lučan a dodává, že denní návštěvnost v Nové Karolině se během adventních víkendů pohybuje mezi 40 a 50 tisíci zákazníků denně, což prý ale nelze považovat za extrém.

Karolina prý zvládá i větší nápor. „Každopádně bez problému zvládáme dodržovat aktuální bezpečnostní opatření a velmi přísné hygienické normy. Navýšili jsme personál ostrahy, údržby a úklidu. Žádné kolony aut, ani dlouhé fronty před obchody se nekonají. Vše probíhá v pohodové a velmi příjemné vánoční atmosféře,“ konstatoval Lučan.

Potvrdila to Radka Guzejová, která u jednoho stánku balí lidem jejich zakoupené dárky. „Neřekla bych, že dnes byl nějaký nápor. Ten teprve přijde. Každý rok to vždycky začíná tak kolem 15. prosince,“ řekla s úsměvem mladá žena, která prý má letos v předvánočním čase za sebou už čtyři dvanáctihodinové směny.

Jak sympatické ženy balí dárky

Byla už trochu unavená, přece jen stála na nohou už skoro devět hodin a balila lidem dárky, které koupili pro své děti nebo blízké, ale přesto se usmívala.

„Jsem zvyklá. Dělám to už osmým rokem a tak nějak mě to pořád baví,“ svěřila se Radka Guzejová, asi třicetiletá sympatická žena. Od začátku prosince má za sebou už čtyři dvanáctihodinové směny, a čeká jí několik dalších. Dopoledne prý bývá volněji, ale s blížícím se večerem a houstnoucími davy nakupujících se prý „baliči“ dárků často nezastaví. „Balíme do papíru, papírových tašek nebo krabic. Podle přání zákazníka,“ říká Radka Guzejová s tím, že samozřejmostí k balíčku jsou ozdobné mašle nebo ručně vyráběné kokardy.

Prozradila také, že někteří lidé jsou za tuto službu zaplatit i tisíce korun. „Zpravidla si nechávají dárky krásně balit lidé, kteří se na peníze neohlížejí. Klidně vydají dva tisíce, ale i šest i deset tisíc korun. Jsou to výjimečné případy, tak jednou za rok, ale zažila jsem to,“ říká mladá žena. „Teď v pátek jsme balila dárek, byla to malá krabička, asi šperk nebo tak něco. Pán to ale chtěl zabalit do třech krabic, zřejmě, aby obdarovaná rozbalovala od velké krabice až po tu nejmenší, než dárek objeví. Měl to za 1200 korun a po chvíli přišel ještě s druhým dárkem a zabalení ho přišlo na dalšívh 1500 korun,“ říká Radka.

Přestože má jinou práci, na takovouto předvánoční brigádu chodí už osm let, takže už zažila mnohé. Ale nestěžuje si, bere to jako dobrý přivýdělek. A co největšího kdy balila? „Balí se všechno, oblečení, pánvičky či krabice s mikrovlnou troubou. Už jsem ale balila i sáně nebo lyžařské hole. Ty pán přinesl a chtěl zabalit přímo na Štědrý den,“ vzpomíná.

Zatím prý v Karolině podle ní extrémní nápor není. „Ten vždycky začíná tak kolem 15. prosince. Počítám, že příští víkend bude hektický – pokud do té doby vláda nezavře obchody,“ připomněla nejistou situaci kvůli koronavirové pandemii.