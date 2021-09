Nová výstava v Ostravském muzeu mapuje výrobu ocelových lahví ve Vítkovicích

Nespočet informací o historii výroby ocelových lahví ve Vítkovicích se mohou nově dozvědět návštěvníci Ostravského muzea. Výstava s názvem Lahev do každé rodiny aneb Již 115 let dobýváme svět tam začala v pátek 10. září a potrvá až do 30. prosince.

Nová výstava v Ostravském muzeu mapuje výrobu ocelových lahví ve Vítkovicích. Srpen 2021. | Foto: Deník/Eliška Veřmiřovská

První doložená písemná zmínka o výrobě ocelových lahví ve Vítkovicích pochází z roku 1905. „Byl nalezen zápis z těžařské rady, ve kterém je napsáno, jak se musí s lahvemi obchodovat. Loni v prosinci jsme tedy oficiálně slavili výročí 115 let,“ uvedl generální ředitel společnosti Cylinders Holding Jan Světlík. Při příležitosti tohoto výročí vznikla v Ostravském muzeu nová expozice s názvem Láhev do každé rodiny aneb Již 115 let dobýváme svět. Kvůli pandemii koronaviru se ale její konání posunulo až na letošní rok. OBRAZEM: Ostravou běželi duhoví lidé. Čím šílenější barvy, tím lépe Přečíst článek › Výročí ovšem stále platí, protože v roce 1906, tedy přesně před 115 lety, byla v lahvárně zahájena sériová výroba. „Na výstavu jsem se velmi těšila. Myslím si, že je tady oprávněně, protože i takováto historie do muzea patří,“ řekla ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová. Tématem výstavy je historie výroby ocelových lahví ve Vítkovicích. „Návštěvníci si mohou prohlédnout vyrobené lahve, ať už ty historické, současné nebo výroční. Dále jsou zde umístěny plakáty s fotografiemi a s texty k historii ostravské lahvárny,“ popsal vedoucí Archivu Vítkovice a.s. Lukáš Lisník, který měl přípravu expozice na starost. Prostor muzea zaplňují také staré dokumenty, historické propagační materiály, průřezy lahví a jejich jednotlivé části, například ventily. Na stěně je promítáno speciální video popisující bývalé i současné výrobní postupy. Bělský les ožil zábavnými odpady i festivalem plným nejen dřeva, podívejte Přečíst článek › Vystavené exponáty mimo jiné poukazují na fakt, že ocelové lahve mají poměrně široké spektrum využití. „Málo lidí si uvědomuje, že se s nimi setkáváme téměř všude. Při stavebních pracích, v automobilech nebo ve zdravotnictví. Vyrábíme například kyslíkové lahve, které jsou potřeba a pomáhají nemocným,“ dodal Lisník. Výstavu pořádá Ostravské muzeum ve spolupráci se společností Cylinders Holding. Zájemci si ji mohou přijít prohlédnout každý všední den od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin nebo v neděli od 13 do 17 hodin. Základní vstupné vyjde 70 korun, snížené na 50 a vstupné pro děti na 40. Konec výstavy je naplánován na 30. prosince. K TÉMATU Výstava Lahev do každé rodiny aneb Již 115 let dobýváme svět budova Ostravského muzea 10. září – 30. prosince 2021 otevírací doba muzea: pondělí až pátek 9 – 17 hodin, sobota 9 – 13 hodin, neděle 13 – 17 hodin vstupné do muzea: základní 70 korun, snížené 50 korun, děti 6 - 15 let 40 korun



