Společně se svými partnery z hnutí ANO a Piráty sestavili koalici a přehlasovali zastupitele vládnoucí ČSSD a KDU-ČSL. Hnutí ANO bylo součástí vládnoucí koalice a po změně si uchovalo dvě místa v radě. Pozici primátora tak po dlouhých letech opustil Michal Pobucký (ČSSD).

Kdy začala první jednání o možném získání většiny hlasů v zastupitelstvu a výměně vedení?

Už zhruba půl roku se nám dařilo s hnutím ANO nacházet společná pragmatická řešení některých problémů a dařilo se je prosazovat napříč koalicí i opozicí. Navíc jsme před více než půl rokem vyzvali všechny strany kromě ČSSD ke koaličním jednáním. Jsem rád, že se nám například společně podařilo na prosincovém jednání odvolat z pozice šéfa kontrolního výboru Jiřího Zaorala, který je současně šéfem místní volejbalové organizace. Docházelo proto z našeho pohledu ke střetu zájmů. Na jeho místo jsme navolili zástupce Pirátů.

Proč jste se rozhodli pro „převrat“ právě v závěru pondělního jednání?

Vše jsme měli připraveno a proto jsme si řekli, že nastal čas. Odhlasovali jsme doplnění jednání zastupitelstva o nový bod, který bylo odvolání primátora a rady. A většina zastupitelů hlasovala pro.

Jaké změny čeká magistrát a město?

Víme, že doba je zlá a na mnoho věcí budou chybět peníze. Nikdo se ale nemusí obávat nějakých převratných změn, otáčení kurzu o 180 stupňů. Šíří se dezinformace, že to tak bude, ale není to pravda. Musíme se také snažit zapracovat na zlepšení pověsti frýdecko-místeckého magistrátu, která není dobrá.

Co vás čeká v nejbližších dnech?

Musíme vyřešit hodně procesních věcí s předáním úřadu a seznámení se s jeho komplexním chodem. Toho, co je třeba změnit je mnoho, bude to ale postupné a rozhodně budeme naslouchat odborníkům. A jedním z prvních projektů, na které se zaměříme bude osud hotelu Centrum, ve kterém město původně chtělo vybudovat byty pro mladé a seniory, pak ale přišlo s možností jeho zbourání a výstavby nových bytových domů. Chceme se na ten projekt podívat znovu. Zda existuje jiná cesta, jak hotel využít. Jestli by byla možná výhodná směna za byty či prodej. Každopádně konečné řešení musí být výhodné pro město a o to se budeme snažit.

ČSSD a KDU-ČSL doplatily na „nespolehlivost“ zástupců hnutí ANO. Vy z podobného scénáře obavy nemáte?

Nemyslím si, že nám hrozí podobný osud. Hnutí ANO tvrdě atakovalo opozici, ale stejně tak se umělo ozvat i v koalici. Já naši koalici vnímám jako stabilní projekt. Myslím, že všichni jsme dospěli ke stejnému názoru, že Frýdek-Místek potřebuje po dvaceti letech změnu. Uvidíme, zda se nám to podaří.

V hlasování vás podpořilo i dva zastupitelé za SPD? I to byla předem domluvená spolupráce?

Dva nezařazení zastupitelé za SPD se k nám přidali bez jakékoliv dohody. Ze strany SPD to byla jejich podobná nespokojenost s vedením a proto se k nám přidali.

Další náročný projekt, který čeká Frýdek-Místek je případná přístavba Národního domu jako moderního kulturního stánku…

Ano, je to další priorita. Všichni společně preferujeme rekonstrukci a přístavbu podle projektu věhlasné architekty Evy Jiřičné. Město podle nás dosud nedokázalo patřičně ocenit její práci. Pro nás je její účast v soutěži ctí. Zaslouží si velký dík a pozornost.

Léta jste byl hlavním pořadatelem festivalu Sweetsenfest a příjemcem dotací ze strany města. To už teď asi nebude možné?

Já už dopředu avizoval a bylo to mé první rozhodnutí, že v případě, že se stanu primátorem, předám pořadatelství někomu jinému. Pořádání této akce jsem proto přenechal zkušenému provozovateli klubu Stoun a také festivalu Beats for Love Kamilu Rudolfovi. Věřím, že po koronavirových opatřeních a v lepších časech bude festival zase fungovat jako dříve.