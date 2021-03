/FOTOGALERIE/ Je tady další díl seriálu Deníku. Pojďte s námi na procházku po vesnicích, vesničkách i městech Frýdecko-Místecka a Třinecka. Prozradíme, jak se žije v různých „koutech“ okresu. Dnes navštívíme obec nedaleko Frýdku-Místku, která láká nejen milovníky dobrého piva ze širokého okolí. Doma je tu pivovar Koníček, za normálních časů se tu děje spousty akcí, obec ale má své plány a žije dál i dnes. Takové jsou malebné Vojkovice.

Obec Vojkovice. | Foto: archiv obce

Vítejte v obci Vojkovice

Vojkovice představují klidnou obec, která je vhodná pro bydlení s dobrou dostupností do Frýdku-Místku, Třince a Českého Těšína. Lidé tady mohou najít místa pro sportovní i kulturní vyžití. Funguje zde řada spolků, klub maminek, sbor dobrovolných hasičů, střelci, fotbalový oddíl i kynologický klub či klub seniorů. Vzhledem k tomu, že se obec nachází v podhůří Beskyd, vybízí k mnoha výletům do hor. Blízko je to odtud třeba na Prašivou. V létě je pak v dosahu Žermanická přehrada.