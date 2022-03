Reakce veřejnosti jsou rozporuplné. „Asi vědí, proč to dělají, ale za sebe můžu říct, že mě to mrzí. Často jsme tu chodili, byl tu stín a příjemná procházka. Opravdu neexistovalo jiné řešení?“ řekl Deníku Jiří Pokorný. „Vypadá to děsivě, pahýly stromů, je mi z toho smutně. Zůstanou mi jen vzpomínky,“ uvedla kolemjdoucí starší žena.

Kácení

Podle zástupců radnice Moravské Ostravy a Přívozu bylo kácení nezbytné. A to nejen kvůli projektu, ale i s ohledem na zdraví stromů. S tím v podstatě souhlasí i zástupci opozice. Bývalou starostku obvodu a nyní opoziční političku Petru Bernfeldovou sice pokácení aleje osobně moc mrzí, nic jiného ale zřejmě nezbývalo.

„Je to dlouhodobý projekt. Již dříve jsme se i v zahraničí snažili najít řešení tak, aby mohly být provedeny rekonstrukce chodníků a vozovky při současném zachování aleje. To se ale nepodařilo. Navíc, jak jsem se dočetla, ani zdravotní stav stromů nebyl dobrý,“ sdělila Bernfeldová, jež má však výhrady k výběru stromů, které budou vysázeny u chodníku.

Jinan dvoulaločný

Zástupci Moravské Ostravy se rozhodli pro jinan dvoulaločným s užší korunou Ginkgo biloba Tremonia. Vytváří kompaktní sloupovitou korunu a hodí se do stromořadí. Jedná se o dlouhověkou dřevinu, která pomaleji roste. A právě to Bernfeldové vadí. „Volbou stromů si nejsem jistá. Jinan roste hodně pomalu, takže potrvá mnoho let, než uvidíme výsledek. Takže my se už toho nedočkáme,“ dodala s úsměvem.

Práce v Sadové ulici a přilehlé Horově ulici potrvají půl roku. Je součástí rozsáhlejších oprav celé oblasti, kde se počítá i s rekonstrukcí kanalizace a instalací nových plynových přípojek. „Všechny tyto investiční akce byly dopředu zkoordinovány s ostatními zhotoviteli tak, aby okolí bylo stavem co nejméně zatíženo a zároveň aby nedocházelo ke zbytečným vícenákladům,“ uvedli zástupci radnice.

Koordinace

Co se týká termínu kácení stromů v Sadové ulici, ten nebyl vybrán náhodně. „Stromy se kácí ještě v době vegetačního klidu, což je šetrnější například k ptákům, kteří by zde po tomto období už mohli zahnízdit. Zároveň to je v souladu s naší koordinací s ostatními investičními akcemi v této oblasti, které jsme věnovali hodně času, hned poté zde totiž nastoupí plynaři,“ řekl místostarosta Rostislav Řeha.

Pak dodal: „Postupná kontinuální obnova zeleně v celém obvodu je naše velká priorita, protože se tím vyhýbáme šokovým stavům, kdy najednou v krátkém čase dojde k odumření velkého počtu stromů vysazených historicky ve stejném období a pak čekáme až desítky let na to, než nové stromy dorostou.“