Obchvat Krnova stál miliardu. Jestli to za to stálo, co na něj říkáte

/FOTOGALERIE/ Obchvat Krnova je stavba za miliardu, která citelně zasáhla do života všech občanů. Změnila celé město. Zmizely zahrádky i zemědělská půda. Krnov s novou dominantou už nikdy nebude takový, jak jsme ho dosud znali. Nabízí se otázka: splnil obchvat to, co jsme od něj očekávali? Stálo to za to?

Obchvat Krnova, 2. listopadu 2021. | Foto: Deník/František Kuba

Bývalá starostka Alena Krušinová si na zasedání zastupitelstva vzala slovo, aby se podělila s kolegy o radost fungování z nového obchvatu. „Chci vyjádřit potěšení za sebe i za občany ze svého okolí z opavského konce. Obchvat Krnova asi ještě není úplně otevřen, ale už tam začal zkušební provoz. Protože chodím dvakrát týdně kolem řeky, tak musím říct, že se lidi už po obchvatu rozjeli. Byť je Opavská uzavřená, tak obchvat hodnotíme kladně. Mrzí nás, že takto nefungoval už dřív," uvedla Krušinová s tím, že díky otevření obchvatu se centrum Krnova zklidnilo. Betonový bunkr převrátila povodeň, rarita Široké Nivy dnes zarůstá bioodpadem Přečíst článek › Zaznamenala značný úbytek kamionů v ulicích."Vím, že kolegyně nadávala, že po Albrechtické kamiony jezdí dál, ale u nás je to jiné. Vím, že teď jsou chudáci lidé na Hlubčické, protože někteří řidiči si to tudy zkracují. Na Petrovické je u obchvatu jen koupaliště, ale na Hlubčické musí řidiči projet kolem domků. Každopádně obchvat je vytížený, takže plní svůj účel," popsala své zkušenosti Krušinová. Také místostarosta Krnova Pavel Moravec potvrdil, že doprava ve městě se zklidnila takovým způsobem, jak jsme od obchvatu očekávali. "Mohu potvrdit, co říkala paní Krušinová, přestože obchvat je zatím otevřen jen v režimu stavby. Proto je nutné tam dodržovat řadu omezení. Především jezdit po obchvatu pouze padesátikilometrovou rychlostí. Samozřejmě jsou věci, které se řeší v souvislosti s křižovatkami i na základě dalších podnětů. Pořád se ještě něco bude měnit, nicméně vše směřuje k tomu, aby obchvat byl co nejdříve předán do zkušebního provozu a předčasného užívání, aby mohlo dojít ke kolaudaci," řekl Moravec s tím, že kvůli opravám dnes není možné jezdit po Opavské ulici do centra, takže všichni jsou nuceni v tomto úseku využívat obchvat jiným způsobem než tomu bude po plném otevření Opavské ulice. A co ulice Partyzánů? Krnovské zastupitele v této souvislosti zajímalo, zda se chystá nějaké dopravní zlepšení také na velmi vytížené ulici Partyzánů. "Snad každý týden se nás někdo ptá, kdy se začne řešit doprava na ulici Partyzánů. Situace je taková, že Správa silnic Moravskoslezského kraje tuto investici bere jako téma číslo jedna," řekl kolegům v zastupitelstvu starosta Krnova Tomáš Hradil s tím, že na Partyzánů pravděpodobně začnou opravy už v příštím roce. Zdražování v Krnově. Za kino, bazén či MHD asi zaplatíte více, teď se jedná Přečíst článek › "Rekonstrukce bude opravdu komplexní, nebude to žádné provizorium, ale odstranění všech vrstev, které nahradí protihlukový asfalt. Je to připraveno velmi dobře a nezbývá než doufat, že se najdou peníze v rozpočtu ať velká oprava začne. Jen na chvíli si oddechneme od stavby obchvatu a za pár měsíců tu silničáři můžou začít znovu. Uzavírka ulice Partyzánů zase znamená velkou zátěž pro dopravu v celém městě," doplnil starosta Hradil.