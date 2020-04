Ten umožní všem advokátům komunikovat s jejich klienty vzdáleně ze své kanceláře. Vězněné osoby se budou nacházet ve speciální místnosti bez přítomnosti vězeňské služby. Hovor může trvat hodinu. Do projektu jsou zapojeny i dvě ze čtyř věznic v Moravskoslezském kraji.

„S pilotním projektem jsme začínali letos v lednu ve vazebních věznicích v Liberci a v Brně. Okolnosti s onemocněním COVID-19 však postupnou realizaci projektu posunuly tak, že jsme v krátké době technicky vybavili všech deset vazebních věznic a další čtyři věznice. V souvislosti s přijatými opatřeními tak mohou advokáti bezkontaktně hovořit s vězni, což je jeden z mnoha způsobů, jak eliminujeme možný průnik onemocnění do věznic,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal.

První hovory se již zanedlouho uskuteční i ve Vazební věznici Ostrava. „Je to další způsob, jak omezit přímý kontakt s okolím, což je v této době velmi důležité,“ uvedl ředitel ostravské vazební věznice Roman Záhorský.

Kromě deseti vazebních věznic byly do projektu zapojeny i čtyři z pětadvaceti běžných káznic. Je mezi nimi i Věznice Heřmanice v Ostravě. „Mohu potvrdit, že se tohoto projektu účastníme,“ uvedla mluvčí žaláře Martina Lompová.

Na projektu se podílela Česká advokátní komora. „Potřeba klientů komunikovat s advokáty přetrvává i v době současných zdravotních opatření a právní pomoc je součástí práva na přístup ke spravedlnosti. Přidanou hodnotou této formy vzdálené komunikace je to, že eliminuje neproduktivní čas advokáta při cestě do věznice a čekání na předvedení klienta. To může znamenat stovky ušetřených hodin ročně,“ uvedl místopředseda (ČAK) Tomáš Sokol.