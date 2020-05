Kolotoče, stánky, pouťové atrakce, hudba a davy lidí. Kravaře se každoročně stávají na pět dní centrem dění na Hlučínsku. Na tradiční oslavy odpustu sem míří tisícovky osob nejen z Opavska, ale i z ostatních koutů republiky a také za zahraničí. Jenže letos bude město tiché.

Koronavirus si zde totiž vybere svou daň v podobě zrušení celé akce. Naší redakci to potvrdila starostka Kravař Monika Brzesková. „Vzhledem k epidemiologické situaci a trvajícím restriktivním opatřením pro pořádání veřejných akcí se odpust letos neuskuteční. Rozhodnutí nebylo jednoduché, ale bohužel nevíme, jaké restrikce budou v době odpustu. Dá se předpokládat, že minimálně budou akce omezeny počtem osob. To by znamenalo zajistit oplocení celého areálu a počítání účastníků. Došlo by tak k narušení charakteru celé této akce. Víme, že dorazí tisíce lidí a organizace by byla velmi náročná. Nejde o lokální záležitost, po dobu minimálně čtyř dní se sjíždí obrovské množství návštěvníků z různých míst České republiky i ze zahraničí. Vzhledem k tomu může dojít k zavlečení onemocnění COVID-19 na území města a potažmo na území dalších obcí v regionu z velké vzdálenosti,“ vysvětluje čelní představitelka Kravař.

Soustředíme se na příští rok

Monika Brzesková zmiňuje také finanční náročnost, kterou by letošní organizování odpustu znamenalo.

„Pořadatelem je město, které nese odpovědnost za dodržování opatření. Materiální i personální zabezpečení by přineslo násobně vyšší náklady pro rozpočet města v době, kdy je zřejmé, že příjmy obcí budou výrazně nižší. Osobně si myslím, že k celé situaci je třeba přistupovat velmi zodpovědně. Mrzí mě, že letošní ročník nebude, ale o to více se budeme soustředit na ročník příští a ten si pořádně užijeme,“ dodává starostka s tím, že odpust jako oslava patrona kravařského kostela sv. Bartoloměje, čili duchovní program, který je podstatou celé slavnosti, zůstane zachován.

Kravaře však nejsou jediným místem, kde se letos odpust ruší. Stejné stanovisko zaujali například i zastupitelé v nedalekých Kobeřicích. „Předpokládáme, že velké kulturní akce, tedy nad tisíc lidí, nebudou povoleny. A to jsou čísla, která dosahujeme pravidelně každý odpustový víkendový den při vystoupení kapel a dalšího programu. Jako starostu mě mrzí, že musíme tuto tradici přerušit a odložit na příští rok, na druhou stranu si myslím, že to bude takto pro všechny bezpečnější a následující rok si o to více užijeme,“ míní kobeřický starosta Lukáš Kubný.

V Kobeřicích se odpust slaví od vysvěcení tamního kostela od roku 1896. Letos bude šňůra oslav přerušena poprvé v historii. Určitá naděje však ještě žije.

„Předpokládám, že doma bude odpust slavit každý tradičně. Jen se vyhneme společnému kulturnímu víkendu. Počítáme však s tím, že pokud by to situace dovolila, mohl by se letošní odpust odehrát v nějaké komornější formě,“ přibližuje závěrem Lukáš Kubný.