jenže počasí velké turnajové vřavě příliš nakloněno nebylo, a tak se celý program musel improvizovaně přesunout do konírny pod Červeným zámkem. To však nevadilo ani návštěvníkům, ani Rytířům Svatého Grálu, spolku, pod jehož taktovkou se akce koná. Diváci zhlédli šermířská i rytířská klání, tanečně-šermířský kus z období renesance a nahlédli i pod pokličku historie oblékání. Vystoupila také opavská orientální tanečnice Eva Afra Grambalová.

Arkády v Opavě už září novotou, to je proměna! Nemožné se stalo skutečností

Návštěvníky neodradil ani silný déšť, byť za běžných okolností jich bývá venku pod Bílou věží, kde se akce standardně koná, více. „Dnes to bylo super, jako v divadle. Lidé si na nás mohou téměř sáhnout, některé souboje končily v divácích v první řadě, museli jsme brzdit. I atmosféra byla taková lepší, protože máme k divákovi blíže. Je pravda, že jsme zvyklí na venkovní arénu. Ale zase děvčata si chválí, že budou mít konečně rovnou podlahu na tanec. Všechno špatné je pro něco dobré,“ říká nám s úsměvem Petr Skóra, jednatel, a jak on sám sebe označuje, „mluvka“ ostravského spolku Rytířů Svatého Grálu.

Déšť vyhnal akci pod střechu poprvé

Náhradní prostory museli pořadatelé hledat vůbec úplně poprvé, akci se vždy podařilo uskutečnit pod širým nebem. A nabízela se právě konírna. „Loni jsme zde pořádali módní přehlídku. Když jsem viděl předpověď, říkal jsem panu kastelánovi, že venku to určitě nepůjde. A on navrhl, abychom se přesunuli do těchto prostor. Občas se v minulosti stalo, že jsme udělali sobotu, v neděli se ráno probudili, bylo mokro, pršelo, podívali jsme se na předpověď a zjistili, že je konec. Takže jsme se sbalili a jeli domů sušit věci,“ vzpomíná Petr Skóra, který se zároveň zhostil role moderátora, který jednotlivé části programu vtipně ku spokojenosti přihlížejících uváděl.

Nový parkovací dům v Opavě se hitem nestal. Řidiče teď mají nalákat nižší ceny

„Chceme tady na zámku prezentovat, co všechno umíme. Když si nás někdo pozve například na městské slavnosti, uvidí jen to, co si objednal. Ale historie je krásná, složitější a my zde ukazujeme všechno od spodního prádla, přes oblečení, jak kdysi lidé chodili v civilu, do boje a i jak se bili. Jak tancovali. Každé vystoupení v programu je jiné, chceme, ať jsou tady s námi lidé celý den. A třeba si pak zajdou i na prohlídku zámku, zkrátka ať mají příjemně strávenou sobotu nebo neděli,“ prozrazuje nám.

Rytířů Svatého Grálu je asi patnáct. „Máme i některé bývalé členy, kteří s námi spolupracují. Je to náš koníček, všichni máme svá jiná hlavní zaměstnání. Chlapi trénují dvakrát týdně, přes léto býváme od pátku do neděle na různých akcích. Když počasí dovolí, trénujeme vždy venku, i v zimě, pokud nesněží a nemrzne, pak už musíme dovnitř,“ dodává Petr Skóra.

Rytíře Svatého Grálu mohou zájemci sledovat třeba na Facebooku Rytíři Svatého Grálu – RSG.