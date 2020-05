„V hangáru v Dolním Benešově - Zábřehu se na něm dělalo, tak jsem ho vzal a zaletěl k nám,“ vysvětloval Gűnther Gajda, proč tak jako ostatní členové Model klubu Hať (MKH) nezamířil na první motoristické kino v této obci svým vozem.

Na haťském sportovním letišti – schváleném pro provoz ultralehkých letounů – se objevil s hornoplošníkem retro vzhledu, ale moderního provedení Pietenpol Air Camper.

Platilo pro něj tedy zmíněné ustanovení o roušce, které dodržoval. „Všichni diváci ostatně měli doporučeno pokud možno zůstávat ve svých autech. Pokud zastavovali vedle jiného, museli mít rozumný parkovací rozestup půldruhého metru až dva metry,“ uváděl s tím, že organizátoři nechávali účastníky stát v řadách způsobem „cik – cak“, aby všichni viděli promítací plátno. Představení začalo o půl deváté večer.

„Žádný film, ale průřez životem našeho klubu za posledních dvacet let. Videí či fotek máme tolik, že by to vyšlo na seriál na prázdniny, nikoliv na vyhrazené dvě hodiny,“ komentoval program Jiří Plaček, jenž se podílel na jeho tvorbě a večerem i provázel.

Pro veřejnost to ale podle něj kvůli protinákazovým opatřením nebylo, na letiště směli výhradně členové MKH. Kromě letadla s Gajdou dorazilo asi deset vozidel.

„Smyslem bylo alespoň na chvíli zapomenout na útrapy poslední doby a přijít na jiné myšlenky. Věříme, že diváci nebyli zklamáni a užili si s námi netradiční zábavu,“ řekl Plaček. K premiérě autokina v Hati využili zapůjčeného plátna, klasického ozvučení aparaturou, ale i přenosem zvuku prostřednictvím wi-fi připojení (přes aplikaci poskytnutou zdarma ke stažení). Akce měla úspěch, klub v ní vidí velký potenciál.