Ve čtvrtek večer přistál na Letišti Leoše Janáčka Ostrava Boeing 777-300ER. Jedná se o nejdelší verzi typu 777. Premiéra to byla i celorepubliková pro společnost Rossiya Airlines, která svůj největší stroj ve flotile poslala do Česka poprvé.

Na palubě nechyběl náklad, na nějž se letiště v poslední době orientuje. Z důvodu nedostatku nákladních letounů ve světě, po kterých je nyní velká poptávka, obsloužilo let letadlo určené standardně pro převoz cestujících. S Boeingy ''Triple Seven,'' jak se typu přezdívá, bychom se měli v Ostravě setkávat každý týden, a to až do konce roku.

V pátek pak čekala letecké nadšence rarita v podobě Airbusu A340-300. Čtyřmotorový letoun společnosti Air Belgium si dle informací letiště objednal obchodní řetězec Hruška, jehož zaměstnanci zamíří v sobotu ráno na dovolenou do přímořského letoviska Punta Cana v Dominikánské republice.