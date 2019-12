Účastníci setkání, pořádaného obcí Starý Jičín a Osadním výborem Palačov, si připomněli událost ze 17. prosince 1944, kdy americké bombardéry vzlétly ze základny v Itálii s cílem zničit pro německé vojsko strategickou rafinérii v Polsku.

Při přeletu nad oblastí mezi městy Přerov a Olomouc je napadly německé stíhačky. Tato bitva vešla do dějin jako největší vzdušní souboj nad naším územím v tehdejším protektorátu.

Liberator byl zasažen, v jeho zadní části krátce po útoku zemřeli čtyři členové posádky, zbylých sedm členů vyskočilo na Starojickou Lhotou. Letadlo dopadlo na území Palačova, kde také byly 20. prosince 1944 pohřbeny ostatky mrtvých vojáků. Po exhumaci v roce 1946 byly převezeny do Spojených států. To bylo zhruba dva měsíce poté, co lidé postavili na místě památník.

Vojáky, kteří seskočili, zajali Němci a odvezli je do zajateckých táborů, kde dožili konce války.

Památník americkým letcům přečkal i éru komunistického režimu, kdy ho, například v osmdesátých letech minulého století, měla v hledáčku Státní bezpečnost.

Sobotního setkání se zúčastnil také americký ambasador, korvetní kapitán námořnictva Matthew Johnson.