V sobotu 8. srpna uplynulo dvanáct roků od jednoho z největších vlakových neštěstí u nás, které se stalo ve Studénce na Novojičínsku. Již brzy by mohl padnout definitivní verdikt.

Zaklíněná lokomotiva na místě tragické nehody rychlíku EuroCity ve Studénce na Novojičínsku, snímky z 9-8. srpna 2008 | Foto: Deník / Miroslav Kucej

Mezinárodní rychlík Comenius, mířící do Prahy, narazil 8. srpna 2008 do spadlé konstrukce opravovaného mostu. Na následky zranění zemřelo osm lidí, téměř sto pasažérů utrpělo těžké zranění, někteří mají trvalé následky. Nyní se zdá, že by po dvanácti letech mohl padnout pravomocný rozsudek. Jak Deník zjistil, hned po prázdninách je u Krajského soudu v Ostravě naplánováno několikadenní odvolací řízení.