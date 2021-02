Stalo se deset minut před polednem 21. února letošního roku. "Osmadvacetiletý muž z Uherskohradišťska se dopustil na katastru obce Trojanovice přečinu výtržnictví tím, že v prostoru horní stanice lanové dráhy Trojanovice - Pustevny, tedy na místě veřejnosti přístupném a za přítomnosti nejméně 80 osob včetně dětí, po předchozí slovní rozepři fyzicky napadl obsluhu lanovky, a to 48letého muže z Novojičínska," popsal mluvčí policie René Černohorský.

Šlo přitom o banalitu a nebýt mužova hulvátství, vše mohlo proběhnout naproto v klidu. "Muž neoprávněně vstoupil do provozních prostor lanovky a jakmile byl uvedeným zaměstnancem požádán o opuštění daného místa a návratu do prostor pro veřejnost, tak před ostatními zákazníky dvakrát udeřil sevřenou pěstí 48letého muže do obličeje. Zranění lehčího charakteru si následně vyžádalo lékařské vyšetření a ošetření od pracovníků zdejší Horské služby," doplnil mluvčí policie.

Další bitka byla v Bílovci

Nejde o jediného agresora na Novojičínsku v posledních dnech. Policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky v Bílovci prověřují fyzické napadení jako provinění z přečinu ublížení na zdraví, kterého se měl dopustit mladistvý 17letý mladík z Přerovska tím, že okolo třiadvacáté hodiny večerní 20. února tohoto roku u jednoho z rodinných domů v obci Bravinné slovně a následně i fyzicky napadl 33letého místního muže.

"Udeřením pěstí do obličeje, úderem železného předmětu do hlavy a dalšími údery pěstí do těla způsobil poškozenému muži zranění, které si vyžádalo lékařské vyšetření a ošetření v nemocničním zařízení v Novém Jičíně a následně i ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě, přičemž doba léčení napadeného muže zcela zjevně přesáhne sedm dní," dodal mluvčí policie.

Oba výše uvedené případy jsou nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.