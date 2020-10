Zavřeny musí plošně zůstat všechny základní, střední i vysoké školy, konzervatoře a školní družiny. Tento režim má podle vlády trvat do 1. listopadu, tedy v pondělí 2. listopadu už se mají školy vrátit zpět k normálu. Učitelé a žáci nyní zůstávají doma i v celém Moravskoslezském kraji a přecházejí na distanční výuku. Deník zjišťoval reakce ředitelů některých škol na Opavsku.

S křížkem po funuse

Základní školy (ZŠ) jedou v omezeném režimu už od pondělí 5. října. Od tohoto data byl na všech druhých stupních zakázán tělocvik, v hudební výchově se nesmělo zpívat. Od pondělí 12. října se měli žáci druhého stupně ve školách střídat po týdnu – jeden týden distanční výuka, jeden týden prezenční. Toto pravidlo se ale v praxi dlouho neohřálo, protože ZŠ se nově ode dneška zavírají kompletně. A to včetně prvního stupně. Právě ten byl velmi diskutovaným bodem, verdikt ostře kritizuje například Pedagogická komora.

„Aktuální opatření hygieniků respektujeme. K plošnému zavírání škol by ale nemuselo dojít, kdyby se od začátku září postupovalo pode semaforu jak bylo naplánováno. Promrhalo se mnoho času. V létě mohlo ministerstvo školství společně s pedagogickými spolky připravit různé scénáře a opatření, ale ministr Plaga bohužel s učiteli z praxe nekomunikuje. Opakované zpřísňování opatření působí chaoticky, vláda nemá promyšlený plán a jen improvizuje,“ říká prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

Na distanční výuku prvního i druhého stupně jsou připraveni na ZŠ Vrchní v Opavě. Probíhala školení učitelů, online schůzky s rodiči. V dotaznících se zjišťovaly možnosti připojení dětí k internetu. Kdo nemá svůj počítač, tomu jej škola půjčí. Ředitel školy Roman Podzemný míní, že zkušenosti z jara určitě zúročí.

„Uděláme vše pro to, aby to bylo co nejlepší. S prezenční výukou se to srovnat nedá, ale můžeme minimalizovat škody. Na rozdíl od vlády jsme totiž s druhou vlnou počítali a chystali se na ni,“ konstatuje. K návratu dětí do škol 2. listopadu je skeptický. Zrušit teď musí i ozdravný pobyt šestých tříd, kam v pondělí odjelo 40 žáků a kde se děti mimo jiné také učí hlavní předměty. Důvod? Vláda totiž zakázala i školy v přírodě.

Tragický scénář je tady

Jak již bylo zmíněno, nově se ruší i praktická výuka na školách. „Je to jedním slovem katastrofa. Na druhou stranu musím přiznat, že jsem to očekával. Týká se to všech našich 320 žáků, protože i maturitní ročníky mají část odborného výcviku. Jaké to bude mít dopady záleží na tom, jak dlouhý výpadek bude. Situace z jara a nynější podzimní určitě poznamená minimálně letošní třeťáky a druháky. Myslím, že to úplně nedoženou. Jak část teoretickou, kde se o řemesle učí, tak i tu praxi. Protože praktická výuka se na dálku dělat nedá,“ uvedl ředitel Středního odborného učiliště stavebního Opava Miroslav Weisz. Ani on nevěří, že se 2. listopadu vrátí situace k normálu a spíše počítá s variantou, že školy zůstanou dál zavřené.

Nabízí se otázka, jestli se kvůli covidu nesníží už tak poměrně nízké počty kvalitních řemeslníků na trhu. „To bych ani neřekl. Myslím, že na nedostatek řemeslníků má už dlouhodobě vliv naše nálada ve společnosti, kdy jsme řemesla úplně upozadili a posadili je na tu nejnižší příčku co se prestiže týká. To je pro řemesla podstatně horší než koronavirus,“ uvedl Miroslav Weisz.

Na druhou vlnu koronaviru ve školách se v předstihu připravil ostravský magistrát. V létě poslal na všechny školy, které zřizuje, dotazníky. V nich se zjišťovalo, co učitelům i žákům chybí, aby byli na podzim schopni distanční výuku zvládnout. Před začátkem školního roku magistrát vyhlásil i speciální program na podporu distančního vzdělávání, o příspěvek projevilo zájem 43 z 56 škol zřizovaných jednotlivými městskými obvody. Radnice vyčlenila i školy, kde se budou ode dneška učit děti záchranářů či zdravotníků. Půjde o ZŠ Ukrajinská, Březinova a Ostrčilova.