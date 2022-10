„Kůrovcová kalamita významně ovlivnila podobu našich lesů. Dříve byl vrchol Ondřejníku komplet zalesněný, pro milovníky Beskyd býval poslední roky pohled na jeho holý vrchol smutný. Když se na to ale podíváme optikou přírody, všechno je, jak má. Zmizely smrky, které do této lokality vlastně nepatří, příroda se zhluboka nadechne, a do několika let bude kopec opět zalesněný," uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvejaš.