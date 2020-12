Přehlídka Prima hlas už má v Bílovci krátkou tradici. Její hlavní organizátorka Lenka Švorcová, která vyučuje v Bílovci zpěv, zorganizovala první ročník v roce 2017. Letos se ale dění z pódia kulturního domu přenese do domácností. Může za to současná situace vyvolaná pandemii koronaviru Covid-19.

„Díky moderním technologiím se mohou děti učit on line, hodiny se konají prostřednictvím internetu. Takže takto jsme vybrali jednotlivá čísla a nacvičili je. Žáci si to sami nahráli a poslali nám nahrávky, které jsme zpracovali,“ sdělila pro Novojičínský deník Lenka Švorcová.

Vystoupí žáci ZŠ Komenského Bílovec, DDM Bílovec a První SZUŠ MIS music Kopřivnice, do přehlídky se zapojilo třicet dětí, které se budou prezentovat zpěvem nebo tancem.

Zpěváci i tanečnice

„Přenos bude trvat asi padesát minut čistého času, některé děti budou zpívat společně. Natočily si to sice samostatně, ale náš zvukař a střihač Jiří Šajtar to zpracoval, takže třeba jednu píseň zpívá i pět dětí. A je k tomu i jedna tanečnice. Děti odevzdaly audionahrávku a videonahrávku a pan Jiří Šajtar skvěle spojil zvuk a video, a vytvořil úžasný hudební zážitek. Myslím si, že pro vznik projektu Online Hlas byl právě on tím nejdůležitějším člověkem, za to mu chci velmi poděkovat,“ poznamenala Lenka Švorcová a dodala, že děti posílaly také fotografie z nahrávání.

Přehlídka Online Prima hlas 2020 bude mít premiéru 20. prosince od 18 hodin na facebooku a kanálu You tube. „Lidi si to tak budou moci vychutnat v přímém přenosu, akorát, že nepůjdou do kulturního domu, ale sednou si doma k počítači,“ dodala Lenka Švorcová s tím, že odkazy budou na webových stránkách Bílovce a SZUŠ MIS music Kopřivnice.

„Bude to určitě krásné. Už máme hotové asi tři čtvrtiny. Věřím tomu, že před Vánocemi to bude dárek v podobě krásného zážitku,“ uzavřela Lenka Švorcová.