Peníze chtějí použít na nejnutnější opravy chátrajícího objektu. Bredu zároveň před Vánoci po letech znovu rozzáří téměř patnáct set žárovek. Opavský magistrát už mezitím poslal insolvenčnímu správci návrh kupní smlouvy.

Podpora je obrovská

Původně se na portálu Hithit vybíralo 200 tisíc korun. V pondělí 25. října po poledni ale částka vyšplhala už přes 260 tisíc, a to ještě sbírka nefunguje ani týden. Podpora ze strany veřejnosti je obrovská.

„Nečekal jsem to a jsem nadšen. Je skvělé, že by se to mohlo pohnout. Naše iniciativa má být hlavně impulsem pro zastupitele, aby koupi Bredy podpořili. Protože jiná šance, než že ji získá město, není,“ řekl naší redakci rodák z Hradce nad Moravicí Kurt Gebauer.

Podle něj už dnes není možnost, že by se z Bredy stal klasický obchodní dům, ale měla by zde být v největší míře zastoupena kultura. Ta by ale zároveň měla být dostupná pro každého. Vzniknout by zde mohla nejen expozice děl Kurta Gebauera, ale vystavovat by v Bredě mohl třeba i opavský cestovatel Jiří Blata a Opavský Institut tvůrčí fotografie. Ruku v ruce s tím by měla jít i kavárna, prodejna knih či suvenýrů, inspiraci lze podle Kurta Gebauera hledat v Evropě i ve světě.

On sám má na Bredu jen dobré vzpomínky. „S maminkou jsme do Bredy jezdívali z Hradce nad Moravicí jen v nejnutnějších případech, protože peněz nebylo nazbyt. Ale pokaždé to byl zážitek, monumentální vstup, kupole. Leopoldu Bauerovi se podařilo vytvořit kulturní chrám s tím, že obchod není jen pult, kde si něco koupíme a hned odejdeme, ale měl by to být pro návštěvníka zážitek. My bychom na to měli navázat a pokračovat, aby sem lidé chodili více za kulturou než za obchodem,“ dodává Kurt Gebauer.

Žárovky i strom v kupoli

Linda Bittová s Kurtem Gebauerem v záležitosti záchrany Bredy uspořádali i několik veřejných prohlídek, pokračovat by chtěli i příští rok.

Kupole bývalého opavského obchodního domu Breda.Zdroj: Se souhlasem Kurta Gebauera

V sobotu 27. listopadu úderem 18. hodiny se pak má na fasádě Bredy po letech znovu rozzářit na patnáct set žárovek. K neodmyslitelnému symbolu Bredy patřil vánoční strom v hale pod kupolí. Ten by se sem měl rovněž vrátit, zájemci jej budou moci chodit obdivovat každou adventní neděli od 14 do 17 hodin.

Veškeré další informace o záchraně Bredy si lidé přečtou na portále Hithit, projekt nese název Rozsviťme obchodní dům Breda v Opavě. Zde také mohou zakoupením některé z odměn přispět do veřejné sbírky.

Míček je na straně insolvenčního správce

Velmi spokojený je také primátor Tomáš Navrátil. „Je to jeden z dalších kroků, které mají pomoci k propagaci Bredy tak, abychom se v této věci skutečně posunuli dále a měli větší sílu objekt koupit a zrekonstruovat,“ říká čelní představitel Opavy.

Vedení města už poslalo správci konkursní podstaty Josefu Cupkovi návrh kupní smlouvy, teď je na řadě on se svými případnými připomínkami. Město chce Bredu koupit za 39,5 milionu korun. Vše by mělo být připraveno k projednávání na prosincové zasedání zastupitelů.

Celá sbírka je rovněž podle Tomáše Navrátila i jasným signálem pro zastupitelstvo, že veřejnost nebere záchranu bývalého obchodního domu vůbec na lehkou váhu. „Zastupitelé by si měli uvědomit vážnost budovy a její odkup podpořit,“ dodává.