Opavský „Golem“ René Richter má na svém kontě další rekord. V opavské Bavaria Fitness dokázal uzvednout 106 kilogramů malíčkem jedné ruky. Vše se konalo pod záštitou společnosti Insportline a nechyběl u toho ani Reného trenér Jiří Týn.

Golemův chrup v akci: Škubal plechovky a rozhryzával mince. | Video: Deník / Lukáš Kaboň

„Na rekord mě přišla podpořit sice jen hrstka lidí, ale stálo to za to. Skalní fanoušci byli ohromeni a já jsem zase o rekord bohatší. Úspěšně pokračuji v projektu Golem proti dopingu. A to ostatní? Za dvacet let působení jsem si na to zvykl. Opaváci si mě stále pletou s jiným silákem, a pokud jim naservírujete rekord až pod nos, tak dají přednost fotbalu nebo televizi. Ale nelituji toho, je to skvělá terapie mého ega, díky které mohu zůstat nohama na zemi. Pak přijdou jiná vystoupení třeba i v cizině, kde si díky zájmu tamního publika vše vynahradím,“ usmívá se opavský „Golem“.