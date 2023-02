„Z hlediska medicínského jde o onemocnění spojené s takzvanou trichotilománií a trichofágií, což je vytrhávání vlasů a jejich pojídání, touto v podstatě psychickou poruchou, která vyžaduje psychiatrickou terapii, bývají postižené dívky od dětského věku po dospělost. Ve světové odborné literatuře je popsáno jen několik desítek případů. V České republice je zaznamenám jeden případ z roku 2012,“ řekl Matúš Peteja.

Urologové Slezské nemocnice v Opavě předávali zkušenosti

Opavští lékaři museli dívce z žaludku odstranit chomáč vlasů o váze 200 gramů a rozměrech 20x8 centimetrů, a to přes stěnu žaludku za pomocí 3D laparoskopu. „CT vyšetření u dětské pacientky ukázalo před operací obrovský, řídkou hmotou vyplněný žaludek, fibroskopicky kamerou zavedenou ústy do žaludku by odstranění nebylo možné vzhledem k velké velikosti útvaru, proto byl zvolen postup laparoskopický přes stěnu žaludku,“ upřesňuje mluvčí Slezské nemocnice Opava Kamila Bindrová s tím, že pooperační průběh byl bez komplikací a dívka byla v dobrém stavu propuštěna do ambulantní péče.

Chirurgy pochválil ředitel nemocnice Karel Siebert: „Jsem potěšen, že se jim povedl zákrok, který nepatří mezi ty běžné, ba právě naopak, i ve světě jich není mnoho. Svědčí to o jejich erudici a připravenosti a já jim děkuji.“