Z reproduktorů se úplně zadarmo linulo umění Louise Armstronga a podobných hvězd. Postupem času ale pozitivních vzpomínek ubývalo. To s tím, jak stát stále více zasahoval do svobod podnikání. Tahanice o to, který tón a nota se může za poplatek v prostorech šířit pod dohledem OSA, kde se může kouřit a kde ne, aniž by se to nechalo na podnikatelích, lidech a jejich svobodném rozhodnutí, pak EET, které z hospodských dělalo zloděje, jež je třeba kontrolovat a poslední kapkou byla chaotická opatření proti šíření koronaviru. A ta pokračují dodnes.

Mít dnes restauraci je o úvahách, zda to zabalit hned, nebo zítra. Mé občasné radostné vzpomínky na staré dobré časy se už úplně rozplynuly. Být hospodským v současných dobách bych nechtěl být ani náhodou. Jaký smysl má upravovat otevírací dobu kvůli šíření koronaviru? Vůbec žádnou. Mám ještě pár známých z branže. Jsou z toho „na prášky“ stejně jako bych byl já, kdybych zůstal v oboru. Myslet si, že když zavřu v deset nebo osm hodin v noci a zamezím tím šíření, je naprostý nesmysl.

Být v hospodě za pět minut osm je stejné, jako být v té samé hospodě za pět minut deset. Nebo za pět minut dvanáct. Buď ať to vláda zavře úplně, nebo ať to nechá být. To jsou jediná dvě rozumná řešení. Hýbat s otvírací dobou o pár hodin je prostě absurdnost. A přesně tak to chápou hospodští i jejich hosté. Čerstvý ministr zdravotnictví Prymula může na první zběžný pohled působit odborně a rozumně, ale to je tak asi všechno. Nesmyslná rozhodnutí už lidi neberou. Ani od něj… Doba vlasteneckého nadšení na počátku koronavirové epidemie už holt skončila. O to více to má vláda těžší. Neodborná a polovičatá řešení už lidé neberou.

A hýbání s otvírací dobou restaurací a tím i jejich postupná likvidace k nim patří. Kdo by šířil nákazu mezi šestou a osmou hodinou, ji může šířit stejně mezi osmou a desátou nebo mezi desátou a dvanáctou. Ani Prymulova reputace zde nic nezmůže. A to je jen jeden z oborů ekonomiky, které vláda posílá do likvidace. Třeba hotelnictví, provozování wellness či další podobné jsou na řadě.

Nezpochybňuji nutnost opatření proti šíření koronaviru, ale buď přijdou komplexně, což se neděje, nebo bude vláda a ministerstvo zdravotnictví dál vydávat polovičatá nařízení, která budou jen nasírat (naštvávat, kdyby to bylo moc ostré, pozn. autora) obyvatelstvo a podnikatele…