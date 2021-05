Představitelé společnosti Contera, která bude Organiku mezi Forem Nová Karolina a Trojhalím stavět, hovoří o miliardě, v interním rozpočtu však kalkulují dokonce s částkou 1,3 až 1,5 miliardy korun! Stěžejním nájemcem v šestipodlažní budově s více než třemi sty parkovacími místy v podzemí, bude Tieto, které obsadí tři čtvrtiny budovy.

„S tímto významným poskytovatelem IT služeb a jedním z nejvýraznějších zaměstnavatelů v regionu se nám podařilo najít společnou řeč,“ konstatoval generální ředitel Contery Tomáš Jirků.

Tieto, kterému ve stávajících prostorách končí v roce 2023 nájemní smlouva, v Ostravě zaměstnává zhruba 2400 zaměstnanců. Představitelé firmy hovoří o dalším růstu a rozvoji společnosti. „Věřím, že to nejen pro nás přinese další posun. Organica pro nás symbolizuje budoucnost prostředí práce, proto jsme si ji vybrali a jsme rádi, že jsme mohli přispět i k její podobě,“ uvedl generální ředitel TietoEVRY Czech Petr Lukasík.

Co bude s Tieto Towers?

S plánovaným přesunem vyvstává otázka, co bude dál s budovou Tieto Towers u náměstí Republiky, kde firma sídlí od roku 2004. V ní je Tieto rovněž v nájmu u společnosti CTP. Lze očekávat, že stále ještě moderní budova nezůstane dlouho prázdná.

„Je to běžný životní cyklus administrativních budov, kdy je běžné, že nájemci v nich setrvávají v horizontu pěti až deseti let a posléze vždy dojde k přepronájmu prostor spojenému s renovací,“ míní výkonný ředitel Contery Dušan Kastl, který se ze zkušeností neobává, že by budova Tieto Towers zůstalo neobsazená. „Je to kvalitní prostor, nemusíme se toho bát. Jistě se tam ihned přesunou firmy z ještě starších zázemí,“ očekává Kastl.

Primátor Ostravy Tomáš Macura ještě dodal, že o zástavbě pozemků zvaných Trojzubec v místě budoucí Organiky dříve uvažovalo samo město. „Bylo to poté, co se původnímu vlastníku nepodařilo zrealizovat všechny objekty projektu Nová Karolina. Uvažovali jsme, že prostor využijeme a postavíme tam objekt pro vlastní účely magistrátu, ale v rámci efektivity vynakládání zdrojů jsme se nakonec rozhodli pro prodej,“ řekl Macura, který je rád, že tendr vyhrála Contera, u níž z dřívějších zkušeností nepochybuje, že slíbené termíny – zejména tedy dokončení budovy ve třetím kvartálu roku 2023, dodrží.

Tři otázky pro generálního ředitele TietoEVRY Czech Petra Lukasíka o budoucích plánech firmy

Generální ředitel TietoEVRY Czech Petr Lukasík.Zdroj: Deník/Pavel SonnekCo bylo impulsem ke změně a přesunu zázemí?

V roce 2023 nám končí nájemní smlouva v současných prostorách. Vyhlásili jsme proto výběrové řízení na nové prostory. Byl v něm i stávající prostor Tieto Towers, ale Organica pro nás celkově vycházela jako lepší řešení. Cílem nebylo najít běžné kancelářské prostory, chtěli jsme najít místo, kde můžeme pracovat a zejména spolupracovat v inspirativním prostředí. Proto Organica.

V budově má najít zázemí téměř tři a půl tisíce zaměstnanců, vy jich v Ostravě zaměstnáváte na 2400. Navíc je stále větším trendem práce z domova. Znamená to předzvěst masivního rozvoje firmy?

Ročně nabíráme kolem 300 až 350 lidí, v době kdy se budeme stěhovat, pro nás bude pracovat dalších zhruba 700 lidí a v horizontu dalších let ještě více. Chceme proto budovu tvořit nejen pro současné zaměstnance, ale i pro ty budoucí, chceme do plánování zapojit širší IT komunitu a potenciální zaměstnance. Máme zjištěno, že až se svět vrátí do normálu, naši zaměstnanci by chtěli pracovat z kanceláře většinou dva až tři dny v týdnu a kanceláře to budou reflektovat. Nebudou v nich všechna místa stálá.

Jak vlastně v době covidu fungují vaši zaměstnanci? A přetrvává ve firmě zájem o práci z domova?

Uvažujeme celkově o tom, jak práce v budoucnu bude vypadat. Budou lidé chodit do kanceláře, nebo budou pracovat z domova? Doba covidu toto téma výrazně urychlila. Před covidem k nám do kanceláří chodilo 1300 až 1400 lidí, v době covidu kolem třiceti až čtyřiceti a dnes v době rozvolňování kolem tří set lidí. Každý má jiný způsob práce, někdo potřebuje větší klid, někdo konektivitu s kolegy, s nimiž potřebuje pracovat. Všechno toto do budoucích plánů chceme zapracovat.