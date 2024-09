MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: V Opavě stále probíhá úklid po rozsáhlé povodni, zdejší magistrát radí i prosí

Jedná se o zákaz vstupu, pobytu a pohybu v oblastech, které byly nejvíce poškozeny velkou vodou. Výjimku samozřejmě mají v prvé řadě složky IZS, dále zaměstnanci veřejné správy. Vstup do oblastí je povolen také registrovaným dobrovolníkům, rezidentům, rodinným příslušníkům osob s trvalým pobytem nebo vlastníků a nájemníků nemovitostí na vymezeném území.

„V těchto místech jsou podemleté břehy, poškozené hráze, pozemní komunikace, trafostanice, produktovody, zničené vedení vysokého napětí, také poškozené a staticky narušené budovy. To všechno by mohlo ohrozit bezpečnost obyvatel. Tímto nařízením se sníží počet lidí, kteří se v nejpostiženějších oblastech pohybují a mohly by být ohroženy jejich životy,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Hejtman znovu požádal dobrovolníky, aby do postižených oblastí nevyjížděli na vlastní pěst. „Ochoty lidí pomoci si velmi ceníme, ale vše musí být koordinované. Hasiči i policisté mají podobně jako po tornádu na jižní Moravě problém dostat se kvůli zaparkovaným autům do zasažených oblastí. Prosíme dobrovolníky, aby sdíleli jízdy autem do postižených oblastí, a hlavně se registrovali u organizací, které mají zkušenosti v organizování pomoci v krizových situacích. Nejlepší způsob je kontaktovat Regionální dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje a vyplnit formulář, nebo další organizace jako jsou ADRA, Český červený kříž a další,“ řekl hejtman Josef Bělica.