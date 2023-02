„Drive to Survive odhalilo soukromí tohoto sportu, což se mi líbí. I já jako komentátor tam vždy odhalím něco nové,“ přiznal Eisele.

Chybějící pozávodní studio

Během sezony Formule 1 využívají kanál EisKing i jako pozávodní studio, které v televizi už nějakou dobu diváci nenajdou.

„Díky tomu, že pozávodní studia nejsou, jsme si mohli vytvořit tento projekt. Je mnohem více variabilní a nejsme omezeni délkou, protože v televizi by nám dali například maximálně deset minut a dvě reklamy k tomu,“ vysvětluje dvojice.

FOTO: Před Ostravou zastavil monopost formule 1, lidé jej okukují u dálnice

Videa a podcasty, kde rozebírají závody a zákulisí kolem Formule 1, jednou za čas vyměňují za setkání s fanoušky tváří v tvář. Do Gongu dorazilo 1500 příznivců EisKing dua a Formule 1 nejen z Ostravy. Tříhodinové show plné rozhovorů, rozborů monopostů a tomboly předcházel příjezd dvojice v českém supersportu značky Praga Bohema, který je jedním z 89 kusů limitované edice tohoto vozu. „Cena tohoto vozu je 1,31 milionu dolarů a pár jsme jich už prodali,“ řekl na pódiu Jan Martínek, technický ředitel projektu Praga Bohema.

Tajemství bílé helmy

Na EisKing tour ale Eisele s Králem nepřivezli jen auta. Na pódium si přizvali i speciálního hosta. Postavu z britského motosportového pořadu Top Gear, známého pod jménem Stig, kterým je závodní jezdec Ben Collins.

Co nabídne? Ostravský klub Parník chystá změny

Během natáčení pořadu byl Stig v utajení několik let a nikdo nevěděl, kdo se pod bílou helmou schovává. Collins v současnosti působí jako kaskadérský řidič v akčních filmech a dává videa na svůj Youtube účet.

„Při závodění vám platí za to, abyste to auto nerozbili. Ve filmu vás platí za to, ať ho rozbijete co nejvíce,“ pobavil publikum Collins. Ten prý nejraději vzpomíná na film Ronin, kde se údajně ničily auta značky Audi jako na běžícím páse.

Čím více černé, tím lehčí auto

Král s Eiselem se věnovali i nově představeným formulím, které na závodní tratě vyjedou už za pár dní během testování v Bahrajnu.

„Tady vidíte nově představené monoposty,“ vtipkoval Eisele, když ukazoval na černé plátno. Černá barva v letošní sezoně bude totiž kvůli váze na startovním roštu vévodit. Čím méně bude na závodním autě barvy, tím lehčí a rychlejší bude.

Omezení na tepně Ostravy: kdy stavbu na Rudné dokončí? Druhý most je dole

Fanoušky čekalo během ostravské akce i losování z tomboly, kde mohli vyhrát například zájezd na závod do italské Imoly nebo hlavní cenu - jízdu ve Formuli 4 na rakouském Red Bull Ringu. Tu vyhrál fanoušek konkurenční stáje Mercedes, což všechny v sále pobavilo.