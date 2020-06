O záměru přijetí dlouhodobého úvěru rozhodli ostravští zastupitelé ma svém včerejším zasedání, ve středu24. června.

„Rozhodnutí přijmout nový investiční úvěr podporují v současné době aktuální, mimořádně nízké úrokové sazby na bankovním trhu i výrazné oddlužení města v předchozích letech. Od roku 2014 jsme již snížili zadluženost města o 2,2 miliardy korun a splácení starých půjček pokračuje. I přes načerpání nového úvěru odevzdáme na konci komunálního období v roce 2022 město s nižším dluhem, než jsme jej převzali. A ještě urychlíme investiční výstavbu v Ostravě,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Město nyní osloví jednotlivé banky s žádostí o podání konkrétních závazných nabídek na základě požadovaných parametrů, které si stanovilo. Ty by mělo obdržet do konce srpna. Definitivní přijetí úvěru budou schvalovat ostravští zastupitelé v září.

DOKONČENÍ VÝZNAMNÝCH STAVEB

„Úvěrové prostředky chceme čerpat na projekty, které výrazně pomohou s obnovou a rozvojem vodohospodářské infrastruktury ve městě, dokončíme významné stavby, které již probíhají - rekonstrukci Pokladu i historické budovy městských jatek, zahájíme nové - například výstavbu Domu pro seniory v Hulvákách či bytového domu Nové Lauby. Zmíněné stavby tak zároveň nebudou blokovat menší a přitom podstatné investice z různých oblastí. Úvěr zároveň využijeme na předfinancování investičních akcí městských obvodů,“ doplnila investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Vizualizace plánovaných projektů:

Město si chce vzít nový úvěr na jedenáct let. V letošním roce chce vyčerpat 570 milionů korun, z toho 150 milionů bude určeno na předfinancování dotačních projektů, které se budou realizovat s využitím externí dotace.

DLUHOVÁ PŘIMĚŘENOST

"V příštím roce by Ostrava čerpala 740 milionů, v roce 2022 celkem 300 milionů a v roce 2023 posledních 190 milionů korun. Město si smluvně zachová možnost předčasného splacení úvěru. V letech 2021 až 2023 bude ročně splácet 150 milionů korun, v následujících letech, až do konce splatnosti, tedy do roku 2030, každoročně 171 milionů korun," doplnila mluvčí města Andrea Vojkovská s tím, že Ostrava je v přepočtu na obyvatele nejméně zadlužená z velkých měst České republiky.

"Přímý dluh na jednoho Ostravana je 6 747 korun, v Brně a Plzni do 9,5 tisíce korun na jednoho obyvatele města a v Praze a v Liberci přesahuje částku 15 tisíc korun. I v případě přijetí nového úvěru bude Ostrava s velkou rezervou plnit ukazatele dluhové přiměřenosti," dodala mluvčí ostravského magistrátu.

Podle slov Vojkovské za posledních deset let dluh města kulminoval v roce 2013 s hodnotou 6,6 miliardy korun. Od té doby se kontinuálně a významně snižuje. K 30. červnu 2020 bude činit nesplacený zůstatek 1,778 miliardy korun. Celkové roční splátky dluhové služby města včetně splátek nově přijatého úvěru v následujících letech nepřesáhnou 500 milionů korun.