Deník se v rozmezí několika posledních dnů opakovaně vydal do této lokality vymezenou Bělským lesem, zastávkou Hotel Bělský les a ubytovnou - Hotelovým domem Areál poblíž Plzeňské ulice. Situaci jsme mapovali za bílého dne, večer i v noci. Naposledy z pátku na sobotu.

Chtěli jsme zjistit, zda jde skutečně o tak nebezpečné místo, jak se na první pohled může zdát.

Za dne

Během dopoledne a odpoledne jsme nezaznamenali nic mimořádného. Samotný Bělský les, jenž se v posledních letech stal vyhledávaným relaxačním místem pro děti a dospělé, nabídl příjemnou procházku.

Klid panoval i v okolí nedalekého hotelového domu, na který si místní v minulosti stěžovali. Objekt v nedávné době prošel výraznými úpravami, má nová okna i fasádu a svým vzhledem připomíná klasický věžový dům po revitalizaci.

Zdejší radnici se minulý rok na podzim podařilo ubytovnu zařadit do takzvané bezdoplatkové zóny. To lze udělat v místech, kde se mimo jiné: „narušuje veřejný pořádek a jde o oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“.

Znamená to, že noví žadatelé již nezískají doplatek na bydlení. Na hodnocení, jak se loňské opatření projevilo, je však podle úředníků ještě brzy. Zejména s ohledem na to, že nájemníci ubytovaní před vyhlášením bezdoplatkové zóny příspěvek nadále pobírají.

Po setmění

V pátek v noci jsme se do oblasti vydali znovu. Doprovod nám dělala hlídka městské policie. Řešit nemusela žádný incident ani narušení pořádku.

Restaurace U Helbicha, srpen 2021.Zdroj: Deník/Jakub Pryček

„Hodně se to tu změnilo. Tak před pěti lety jsme na ubytovnu jezdili velmi často. Různé potyčky, nechyběly ani nože. Postupně se to zklidňovalo. Vedení hotelového domu si dává pozor, koho ubytovává. A pokud jsou s někým opakované problémy, jde nekompromisně pryč. K výraznému zlepšení došlo od loňského roku, jestli to souvisí s bezdoplatkovou zónou, nedokážu posoudit. Dnes ale v hotelovém domě prakticky nezasahujeme. Problémy už nejsou ani s hospodou před ubytovnou, která změnila majitele,“ uvedl jeden ze strážníků, podle kterého pomohlo i zrušení nepříliš vzdálené ubytovny na náměstí SNP. „Tam byly velké potíže. Nájemníci často chodili i sem,“ dodal.

Bezdomovci

Na co lidé poukazují nejvíce, jsou bezdomovci na zastávce Hotel Bělský les, kteří polehávají na lavičkách. „Toho člověka dostaneme ze zastávky, on se však jen přesune o kus dál a později se vrátí. Často k této oblasti mají vztah a nechtějí být jinde,“ dodal další ochránce pořádku.

Co se týká incidentů z nedávné doby, které se odehrály v okolí zastávky – střelba z plynové pistole a útok nožem, o kterých média informovala – jde podle strážníků o ojedinělé případy. „Kdysi tady byly velké problémy, takže pokud se teď něco stane a dá se to do souvislosti s dřívějšími událostmi, může to vypadat všelijak,“ uvedl strážník.

V lese

Prošli jsme i samotným Bělským lesem, kde se za tropické noci pohybovalo poměrně velké množství lidí. Další se bavili v altáncích, z nichž dva slouží i jako veřejná ohniště. „Nesetkali jsme se s tím, že by někdo lámal stromy na oheň. Sbírají spadlé větve, je to v pohodě. Setkávají se tu známí, dělají se tu i rodinné oslavy. Ne každý má zahradu nebo chalupu,“ prohlásil jeden z našich průvodců.

Vzpomínalo se i na prázdninový soud s mužem (64), který zde vloni ubodal družku. Ostravský senát mu minulý měsíc vyměřil patnáct let. „Co k tomu říct, stalo se. Ale to přece neznamená, že v Bělském lese čekají za každým stromem násilníci a vrazi,“ pokrčil rameny muž v uniformě.

K TÉMATU

Co se stalo u Bělského lesa?

V první polovině srpna se mezi zastávkou Hotel Bělský les a hotelovým domem ozvala střelba. Ochránci zákona po chvíli zadrželi muže (34 let), u kterého našli plynovou pistoli. V sobě měl 1,5 promile alkoholu. Po vystřízlivění uvedl, že jej poblíž ubytovny ohrožovala skupina lidí. Vše se obešlo bez zranění.



***



Před několika týdny policie šetřila krvavý incident mezi dvěma muži, který se odehrál u zastávky Hotel Bělský les. Výsledkem bylo bodné zranění.



V souvislosti s Bělským lesem se také mluví o činu výtržníka, který zde v letošním roce opakovaně maloval nacistické symboly. Policisté v současné době prověřují „horkou“ stopu.



***



Smutný případ se minulý měsíc projednával u Krajského soudu v Ostravě. Stanul před ním muž (64 let), který vloni v Bělském lese ubodal svou družku. Senát mu vyměřil patnáct let.



***



A úsměvný příběh na závěr. Strážnici vloni během nouzového stavu zadrželi v Bělském lese téměř devadesátiletou stařenku, která dostala neodolatelnou chuť na cigaretu a vloupala se do restaurace. Její trestní stíhání bylo nakonec zastaveno.