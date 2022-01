Ukradené vánoční sáně v Ostravě hlídaly kamery, lidé chtějí vidět záběry zlodějů

„Do poslední chvíle jsem zvažoval, zda do toho půjdu, nebo ne. Tím otazníkem byl Ivan Bartoš. To, že přijal nominaci, mělo zásadní vliv,“ řekl Deníku Witosz, podle něhož snaha vystřídat stávajícího lídra je čistě profesní. „Vážím si jej za to, co pro stranu udělal, ale svoboda má jednu vlastnost – musíte umět přijmout zodpovědnost za své činy a rozhodnutí. Ve straně vznikl model, kdy se lidé zbavují zodpovědnosti a házejí ji na hlavu jiným. Lidé si jej bohužel zidealizovali v někoho, kým není. Je pracovitý, poctivý, ale nejsme strana jednoho muže a měli bychom fungovat týmově. Strana nestojí a nepadá na něm a bylo by špatné ubírat se tímto směrem,“ vysvětlil Witosz, co by chtěl v případě svého zvolení změnit.

Všichni Piráti by si podle něj měli uvědomit, že krize strany vypadá jinak. Program, který by chtěl Witosz a jeho příznivci prosadit, je podle něj tak dlouhý, že by s jeho naplněním měly co dělat i naše děti. „Dosud jsme se až moc upínali k parlamentu, musíme se ještě více zaměřit na komunální politiku a soustředit svou sílu tam, kde v nás lidé vložili svou důvěru. Jsou před námi komunální volby, kde nechceme jen slibovat. Buďto máme po třech letech výsledky a ukázali jsme, že naše snaha nebyla marná, nebo jsme nedělali nic a voliči nám to spočítají,“ přenesl se Witosz na komunální úroveň, kde by chtěl pokračovat nadále. „Nemám ambice jít do parlamentu. Chci zůstat v komunální politice, a kdyby nekandidoval Bartoš, nekandiduju ani já. Věřím, že i ostatní kandidáti jsou dostatečně kvalitní,“ řekl Witosz a obratem vysvětlil, že pro něj není důležité bitvu vyhrát, ale vystoupit a říct, co podle něj má zaznít.

Je podle něj reálné, že stávajícího předsedu někdo nahradí, sám dává šance na úspěch Jance Michailidu z Petrovic u Karviné, další kandidátce z našeho regionu, jež podle něj v mediální anonymitě odvedla obrovský kus práce. Ivanu Bartošovi se postaví ještě čtvrtý kandidát – pražský senátor Lukáš Wagenknecht.