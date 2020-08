Bezobalové obchody fungují na jednoduchém principu. „Lidé si přinesou dózu, kořenku nebo jinou nádobu, kterou nejdříve odvážíme,“ popisuje provozovatel obchodu Bez obalu Ostrava Tomáš Holeček. „Potom do ní nasypeme požadovaný produkt a zákazník si domů odnáší podle libosti naplněnou nádobku.“ Nákup přitom nezabere více času než hledání zboží v supermarketu.

Obchody se snaží podpořit lokální dodavatele. Nálepka bio produkt však nutně neznamená dražší. „Podporujeme hlavně zemědělce a farmáře z okolí. Zkracujeme cestu od výrobce ke spotřebiteli, takže ve finále bývá odvážený produkt – třeba himalájská sůl – levnější než v supermarketu,“ vysvětluje prodejce Holeček. „Potraviny se na prodejnu nakupují ve velkém množství, většina surovin tedy vychází opravdu levněji,“ souhlasí spolumajitelka firmy Biokošíky Martina Lukasová. Zároveň dodává, že je bezobalový prodej mnohem náročnější na hlídání proti škůdcům a doplňování.

BEZ OBALU LZE DNES NAKOUPIT TÉMĚŘ VŠE

V bezobalových obchodech dneska lidé nakoupí téměř všechno. Od bio ovoce a zeleniny, po rýži, luštěniny, sladkosti nebo koření. „Nejdříve jsme začali prodávat základní suroviny jako třeba fazole. Postupně rozšiřujeme sortiment, aby u nás byli lidi schopní udělat celý nákup,“ říká Holeček z Bez obalu. V některých obchodech nabízí dokonce i bezobalovou drogerii.

„Nabízíme přírodní mýdla, prací gely, prostředky na nádobí, krémy, zubní pasty i kosmetiku bez chemie,“ vyjmenovává vedoucí prodejny ve Frýdku-Místku Lucie Sotáková. Stále více obchodů v regionu postupně zavádí možnosti nákupu do vlastních obalů. „Pro naše tělo a planetu je důležité nejen to, co jíme, ale také co dáváme na sebe. Abychom odlehčili životnímu prostředí, rozhodli jsme se začít prodávat bezobalově naše nejžádanější produkty jako například čisticí prostředky,“ vysvětluje Martina Lukasová, která s manželem vlastní biofarmu a bezobalovou prodejnu v Ostravě. „Spotřeba plastových pytlíků je zbytečně veliká, snažíme se tak alespoň částečně eliminovat odpady,“ dodává.

Koronavirová krize postihla i bezobalové obchody, které musely být uzavřeny. Některé obchody zahájily prodej přes internet. „Lidé se báli nakupovat. Zřídili jsme proto e-shop, kde si mohou z pohodlí domova prohlédnout naše produkty a poté si je vyzvednout na prodejně,“ uvádí Holeček z Ostravy. Alternativní řešení vymysleli v bezobalovém obchodě ve Frýdku-Místku.

„Zboží jsme dočasně prodávali v papírových sáčcích, které jsme nabízeli zdarma. Přitom jsme se snažili apelovat, ať je lidé nevyhodí, ale znovu použijí. Třeba na svačinu,“ usmívá se vedoucí prodejny Sotáková.

Zájem o bezobalové nakupování roste hlavně mezi mladými lidmi. „Poptávka se zvedá převážně mezi mladšími, kteří si více uvědomují problém vytváření zbytečného odpadu. Nestačí recyklovat, je třeba přemýšlet už při nákupu,“ zdůrazňuje Sotáková z Frýdku-Místku. „Mladé lidi baví nakupovat do vlastnoručně ušitých pytlíků. Nejčastěji to jsou mladé maminky, které učí nakupovat bez obalu i své děti,“ potvrzuje Lukasová z Ostravy.

„Od zákazníků slýchám skoro denně, že mají z chemicky upravených potravin zdravotní problémy. V dnešní době se už konzumace takových potravin promítá na dětech, a proto lidé čím dál tím více vyhledávají domácí potraviny bez přidané chemie,“ dodává prodejce v bezobalovém obchodě v Ostravě.

Bez obalu Ostrava

KDE: Tyršova v centru Ostravy

Biofarma Lukas

KDE: Alšovo náměstí v Ostravě-Porubě

Bez obalu Frýdek-Místek

KDE: Radniční, Frýdek-Místek

Třinec Bez obalu

KDE: Kopernikova, Třinec

Vyměň za EKO

KDE: Střelniční, Český Těšín

Spolu Bez obalu

KDE: Školní, Frýdlant nad Ostravicí

Anketa: Nakupujete bezobalově?



Denisa Matýsková, 29 let, Rychvald:

Málokdy. Ráda bych nosila vlastní tašky a pytlíky, ale často je zapomínám doma. Mám malého chlapečka a to se z domu vždycky vypravujeme co nejrychleji. Uvědomuji si ale, že je to problém a doma vnímám, že plastů hodně přibývá.

Adéla Buchlíková, 50 let, Třinec:

Ne, protože bezobalových obchodů je málo. Pokud by bylo možností více, asi bych to vyzkoušela, ale v současnosti mě to neláká.

Matěj Prokop, 21 let, Ostrava:

Jednou měsíčně nakupuji na farmářských trzích, kam si přinesu vlastní krabici. Uvítal bych, kdyby se bezobalový prodej rozšířil a přibylo míst, kde nakupovat. Pak bych toho využíval častěji.

Stanislav Gibarti, 21 let, Rychvald:

Nakupuji zeleninu a ovoce na farmářských trzích do vlastních obalů. Líbí se mi, že jsou produkty čerstvější a celkově je nákup šetrnější vůči životnímu prostředí.

