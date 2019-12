Muž se letos v lednu pokusil uprchnout z ostravské vazební věznice. Podařilo se mu zdolat metr širokou zeď, čímž si vysloužil přezdívku Hrabě podle legendárního hraběte Monte Christo, jenž hloubil tunel v pevnosti If.

Vězeň se téměř prokopal do budovy Krajského soudu v Ostravě, který s vazební věznicí sousedí. Tudy chtěl údajně uprchnout. Když dokončil svou přibližně měsíční „práci“, z tunelu již dvěma malými otvory prosvítalo světlo ze soudní budovy.

V den, kdy se podle informací dalšího vězně chystal utéct, však přišla důkladná kontrola cely. Dozorci si všimli dřevěného věšáku, který měl být pevně uchycený ve zdi. Spodní část však byla uvolněná. Po odsunutí strážní objevili tunel.

DOBRÝ PLÁN

Vše nasvědčuje tomu, že obžalovaný měl celý plán detailně promyšlený. Pravděpodobně dobře věděl, že ven na ulici se vzhledem ke stavebním bezpečnostním standardům nemá šanci dostat. Proto zvolil cestu přes krajský soud.

Nejprve si zajistil přemístění do „vhodné“ cely. Podle informací Deníku se chtěl tunelem dostat do uzavřených prostor soudu, kde probíhala rekonstrukce. Vzhledem k velkému pohybu dělníků v justiční budově by tak měl poměrně slušnou šanci nepozorovaně vyjít ven. Plány ale nakonec zhatila vězeňská razie.

PŘES VÁNOCE

Muž začal kopat v polovině prosince. Pokračoval přes Vánoce až do poloviny ledna. Aby zvýšil svou výkonnost, bral pervitin, který se mu podařilo propašovat za mříže.

Drogou zásoboval i další vězně. Zda mu někteří v kopání pomáhali, není jasné. Při výsleších část z nich odmítla vypovídat s tím, že by si mohli přivodit trestní stíhání.

DROGY

V rozsudku soud zohlednil i rozsáhlé drogové delikty obžalovaného, které se týkaly výroby a distribuce pervitinu na Ostravsku. V jednom případu během vaření drogy způsobil v obytném domě, kde se nacházelo nejméně třicet lidí, požár. Muž z místa utekl, oheň se nerozšířil jen díky rychlému zásahu hasičů.

Roman P. má již za sebou sedm odsouzení. Trest ve výši šest a půl roku by si měl odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Obžalovaný byl po celou dobu vyhlášení rozsudku spoutaný na rukou i nohou.

Verdikt není pravomocný. Muž se odvolal, státní zástupkyně si ponechala lhůtu k vyjádření.