Otec u soudu prohlásil vinu, což mu zajistilo nižší trest. Významnou roli sehrála i skutečnost, že podle znalců u něj byly o polovinu sníženy ovládací schopnosti. „Jednání se dopustil ve stavu snížené příčetnosti,“ uvedla předsedkyně senátu. I na základě toho soud nakonec rozhodl o uložení trestu pod spodní hranici sazby. Ladislav Z. nastoupí do věznice s ostrahou.

Muž, který v beskydské obci pobodal syna: Nechal mě tam žít jako zvíře

Útokem vyvrcholily dlouhodobé spory týkající se rodinného domu a vzájemného soužití. Drama se odehrálo v březnu letošního roku. Ladislav Z. vzal do rukou téměř třiceticentimetrový filetovací nůž a syna (44 let) čtyřikrát bodl. Podle žaloby jednal v důsledku afektu a akutní reakce na stres. Zraněný muž dokázal vyběhnout na ulici a přivolat si pomoc. Letecky byl transportován do Fakultní nemocnice Ostrava, kde se podrobil operaci. Přišel o ledvinu, lékaři mu však dokázali zachránit život.

Přepsal dům

Obžalovaný soudu popsal problematické soužití se synem i to, co mu předcházelo. „Přišla za mnou bývalá manželka s novým manželem. Bavili jsme se. Řekli mi, že syn má zájem zrekonstruovat dům. Ale podmínkou je, abych to na něj přepsal. Řekl jsem, že si dům do hrobu nevezmu, a že nevidím problém na něj dům přepsat, aby ho mohl rekonstruovat,“ uvedl Ladislav Z. s tím, že se dohodli také na opravě prodejny, která se nacházela v horní části domu.

Postupně však mezi nimi docházelo ke konfliktům. „Nakonec mi chtěl všechny mé věci nastěhovat do kuchyně a tvrdil, že jinde nemohu bydlet. Začal jsem se ho bát, zamykat se, úplně jsem se třásl. Radši jsem vždy přijížděl dříve, abych se s ním nemusel potkat, když přijel z práce," řekl otec soudu a dodal: „Od vlastního syna jsem se dočkal toho nejhoršího příkoří, nechal mě tam žít jako zvíře." Na závěr prohlásil, že je mu všeho velmi líto. „Je mi strašně líto, jak to dopadlo pro mě i pro něj, že přišel o ledvinu,“ uvedl. „Je to hodný člověk, nikdy se nerozčílil. Neumím si vysvětlil, co se tam vlastně stalo," řekl o Ladislavu Z. jeho známý, který celý proces sledoval.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání, stejný postup zvolila i žalobkyně.