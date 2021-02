První loupež se odehrála v únoru 2012 v Moravské Ostravě. Muž tehdy předložil lístek s požadavkem na vydání bankovek. Napsal také, že má zbraň, kterou nebude váhat použít. Poté začal ze svého batohu vytahoval pistoli tak, aby úřednice viděla její pažbu. Odnesl si více než deset tisíc korun.

Místem druhého dramatu byla v říjnu téhož roku pošta ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Násilník předal pokladní lístek s textem: „Zachovejte klid, vydejte mi hotovost, jinak budu střílet.“ Získal přes třicet tisíc korun.

Zločiny se dlouho nedařilo objasnit. Policie vytipovala několik podezřelých, s činem ale neměli nic společného. U jednoho z nich se dokonce našel papírek s pokyny na vydání peněz. Dotyčný vypověděl, že skutečně uvažoval o přepadení nějaké pošty, protože se dostal do tíživé životní situace. Od svého záměru ale posléze ustoupil. Jeho verze se potvrdila.

Odložení

Policie obě loupeže odložila a vše nasvědčovalo tomu, že zůstanou navždy neobjasněny. Zlom přišel v roce 2018, kdy kriminalisté zadrželi a obvinili Ivana L. Při vyšetřování jiného případu získali důležité svědectví muže.

Ten mimo jiné uvedl, že se mu Ivan L. přiznal, že je lupičem a z poštovních peněz mu vrátil dluh. „Nechtěl jsem to nahlásit. Měl jsem obavy, že by mě s tím spojovali,“ vysvětlil, proč sám dříve nekontaktoval policii.

Ivan L. vinu popřel. U soudu využil svého práva a odmítl vypovídat. Hrozilo mu od dvou do deseti let vězení.

Podmínka

Státní zástupkyně v rámci závěrečné řeči navrhovala pouze podmíněný trest. „Kdyby byl zadržen krátce po trestné činnosti, navrhovala bych přísný trest odnětí svobody, protože skutky byly spáchány ze zbraní. Jelikož se ale jedná o devítiletý odstup a obžalovaný po spáchání skutků nemá v opise trestů žádné záznamy, nebylo by účelné a nemělo by ani smysl po této době dávat ho do výkonu trestu odnětí svobody,“ řekla žalobkyně.

Obhájce naopak požadoval zprošťující verdikt. „Neexistuje jediný přímý důkaz, který by obžalovaného se skutky pojil. Řetězec nepřímých důkazů není ucelený,“ řekl obhájce, který zdůraznil, že korunní svědek bere drogy a je závislý na automatech.

Soud nakonec uložil dvouletý podmíněný trest s odkladem na zkušební lhůtu dvou let. Ivan L. se vyhlášení rozsudku nezúčastnil. Státní zástupkyně se na místě vzdala práva na odvolání, obhájce si ponechal lhůtu k vyjádření.