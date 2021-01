Říje u pand červených probíhá většinou od ledna do března. Během ní se partneři vzájemně nahánějí a společně válejí. Doba březosti trvá 114-145 dní. Mláďata se rodí převážně v červnu, příp. v červenci. Velmi různorodá doba mezi pářením a porodem je dána schopností samice pozastavit, resp. zpomalit vývoj zárodku (tzv. utajená březost).

Podívejte se na video pandích hrátek v Zoo Ostrava

Zdroj: Youtube

"Sameček, který se v Zoo Ostrava narodil 14. června 2020, byl svými rodiči úspěšně odchován a je připraven posílit chov těchto ohrožených zvířat v berlínské zoologické zahradě, kam bude převezen během jarních měsíců. V rámci mezinárodních záchovných programů jsou zvířata mezi partnerskými zoologickými zahradami poskytována zcela nezištně. Hrazeny jsou zpravidla jen náklady na přepravu," říká mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.

Zdroj: M. Vlčková/Zoo Ostrava

V jídelníčku pand červených převládá bambus. Ostravská zoo proto ve velkém tuto travinu pěstuje na různých místech areálu (dokonce stačí ke zpestření jídelníčku i opicím nebo slonům). Jedná se často o mrazuvzdorné druhy, takže je v tomto ohledu soběstačná i v zimním období. V záloze má ale i bambusy ve sklenících.

K TÉMATU

Do roku 2015 byla panda červená vedena v Červeném seznamu ohrožených druhů (The IUCN Red List of Threatened Species) v kategorii „zranitelný“ (Vulnerable). Po přehodnocení stavu ve volné přírodě ale výsledky výzkumu ukázaly, že se situace zhoršila. Panda červená tak byla přeřazena do kategorie „ohrožený“ (Endangered). Největší hrozbou je zejména stálý úbytek přirozeného prostředí zvířat v důsledku lidské činnosti. Proto je úspěšný chov v zoologických zahradách velmi důležitý a do budoucna může znamenat jedinou šanci pro zachování tohoto druhu pro příští generace.