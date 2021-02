Popisovaná zimní radovánka se nazývá snowtubing. Vhodnou dráhu i potřebné vybavení nabízí už druhý týden ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích. K jedné na sjezdovce u hotelu Horal přibyla dnes druhá na sjezdovce Razula. I přes husté sněžení si zábavnou jízdu užila řada dětí i někteří dospělí.

„Je to náš dárek pro děti k pololetním prázdninám,“ říká šéf ski areálu Martin Pařízek. U Horalu měří dráha 80 metrů, u Razuly 60 metrů. V provozu jsou obě od pátku do neděle od 10 do 16 hodin. Návštěvnost regulují pracovníci areálu.

Nejhorší je nejistota

Sjezdových lyží si bohužel návštěvníci areálu užít nemohou. Lyžařské vleky se na základě rozhodnutí vlády ani tento víkend nerozjedou.

„Hodně nás to zklamalo. Těšili jsme se, že konečně budeme moci zužitkovat skvělé sněhové podmínky, které ve Velkých Karlovicích panují. Sjezdovky máme vysněžené, upravené rolbou, nachystané k okamžitému zprovoznění. Nejhorší je nejistota. Nevíme, jestli je máme v tomto stavu udržovat dál a vyčkávat, nebo už sezónu nadobro vzdát,“ krčí rameny Martin Pařízek.

Na vlastní riziko

Upravené sjezdovky zatím středisko nechává k vyžití návštěvníkům se sáňkami, boby a skialpy s tím, že vstup je na vlastní riziko. U každé ze sjezdovek je nyní také otevřeno několik výdejních okének s občerstvením s sebou. Jejich počet byl postupně navýšen, aby se předcházelo frontám.

Nejvyhledávanější je Bistro Razula, kde nyní vaří kuchaři z blízkého Spa hotelu Lanterna a denně připravují burgery, pizzu, grilovaná žebra, plněné tortilly a další speciality. Na terase u hotelu Horal nabízí výdejní okénko například dýňovou polévku, guláš, hot dog a čerstvé frgály.

Hotely zavřené

Pro Resort Valachy, který provozuje Ski areál Razula a čtyři místní hotely, je právě začínající období jarních prázdnin - od začátku února do poloviny března – obvykle hlavní sezónou, kdy přijíždí na pobyty nejvíc lidí v celém roce. Nyní jsou hotely zavřené.

„V posledních dnech se nám množí telefonáty a maily, kdy se lidé ptají na možnost ubytovat se u nás v režimu služební cesty. Tyto pobyty neposkytujeme, zůstáváme zavření, nechceme ohýbat daná nařízení, vnímáme naléhavost současné situace. Je ale velká škoda, že vláda neumožnila ubytovávání hostů třeba i za cenu velmi přísných opatření, čímž by volný pohyb lidí jistě regulovala účinněji, než když funguje šedá ekonomika,“ doplnil generální ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.