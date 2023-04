/FOTO, VIDEO/ Německo zavádí nová pravidla provozu bazénů a koupališť. Ženy nebudou muset nosit horní díl plavek. V tuzemsku se takové povolení zatím neplánuje.

Návštěvnice bazénů a koupališť v Berlíně nebudou mít povinnost oblékat si vrchní díl plavek. Poděkovat za to mohou jedné Němce. Žena se obrátila na úřad ombudsmana s nesouhlasem, že byla vyvedena z venkovního bazénu poté, kdy se opalovala s odhaleným hrudníkem. Podle německého listu Berliner Morgenpost souhlasil ombudsman s tím, že šlo o diskriminaci na základě pohlaví a následně se úřady rozhodly, že zahaleny musí být primárně pohlavní orgány.

Naše úřady zatím nic takového neřešily. „Veřejný ochránce práv se podobným případem v českém prostředí nezabýval. Při prověřování stížností vždy hodnotíme konkrétní okolnosti daného případu. K případům, které jsme přímo nešetřili, se proto nevyjadřujeme, a to ani v obecné rovině,“ řekla Deníku mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková.

Pohoršení návštěvníků

Jak to je na ostravských bazénech a koupalištích, zjišťoval Deník v plaveckém areálu Sareza. „V návštěvních řádech jednotlivých areálů máme toto téma ošetřeno tímto ustanovením: Vstup do objektu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by důvodně mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu, a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami,“ komentovala situaci mluvčí Sarezy Lenka Papajová. Může to tedy znamenat, že nahoře bez není povoleno, ale ani výslovně zakázáno.

O tom, zda by návštěva ženy nahoře bez mohla způsobit veřejné pohoršení, rozhodují podle Sarezy tři znaky: musí to být provedeno veřejně, jednání musí subjektivně pohoršovat zpravidla více než dvě osoby, které budou tomuto jednání obvykle přítomny současně a musí být v rozporu s tím obsahem mravnosti, na němž se společnost shoduje. Ve stručnosti tak záleží pravděpodobně na návštěvnících, jak se k ženě bez vrchního dílu plavek postaví.

Všichni jsou si rovni

Samotní návštěvníci bazénu na to mohou mít rozdílné názory. „Můj pohled na koupání nahoře bez je takový, že pokud to je ženám příjemné, tak proč ne. Chápu, že na někoho to může působit provokativně, ale žijeme ve společnosti, kde jsme si všichni rovni,“ říká bývalá plavkyně Michaela Altová, která plavecký bazén navštěvuje pravidelně. Podle ní by se neměl nikdo cítit diskriminován.

S tím ale například nesouhlasí Michal Buroň, který chodí plavat se svým synem. „Nechci říct, že by mi to vadilo, ale takto to bylo nastaveno zkrátka vždycky. Ženy si poprsí zakrývají, muži ne a myslím, že by to tak mělo zůstat. Některé lidi by to mohlo pohoršovat,“ míní návštěvník ostravského bazénu.

Zda i u nás dojde k výslovnému povolení plavat nahoře bez, je ve hvězdách. V Německu může jít i zakořeněnou oblibu Freikoerperkultur (nudismus, pozn. red.), která sahá až do 19. století. Co si o plavání bez vrchního dílu plavek myslíte, nám dejte vědět v anketě.