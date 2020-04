„K testování pomocí rychlotestů, které reagují na přítomnost protilátek v krvi, se prostřednictvím webové aplikace přihlásilo 80 zaměstnanců. Ve dvou odběrových stanech, které byly umístěny na parkovišti před úřadem, si nechali z prstu odebrat kapku kapilární krve a pak čtvrt hodiny čekali na výsledek. I proto, že skoro všichni předem elektronicky vyplnili dotazník, který je součástí testování, vše šlo hladce a rychle, což umožnilo otestovat ještě dalších 41 dobrovolníků. Ukázalo se, že systém funguje tak, jak jsme chtěli - bez front a bez čekání. Jsme připraveni aplikaci pro veřejnost spustit ve čtvrtek 30. dubna ve 12 hodin. Samotné testování začne 1. května,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Cílem plošného testování, na kterém Moravskoslezský kraj spolupracuje se Zdravotním ústavem Ostrava, Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě, Ostravskou univerzitou a Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, je ověřit hypotézu, že mezi obyvateli kraje je skupina osob, která nákazu covid+ prodělala, ale neví o tom. Vedlejšími zjišťovanými údaji jsou pak souvislosti mezi bezpříznakovým průběhem nemoci a životním stylem nebo znečištěním ovzduší v místě bydliště.

„Některé vybrané kraje začaly plošně testovat minulý týden. Výsledkem byly fronty na odběrových místech. Chceme to jinak. Proto jsme vytvořili webovou aplikaci, jejímž prostřednictvím se dobrovolníci na odběry přihlásí z domu. Aplikace jim nabídne odběrová místa a čas, kdy a kam mohou na rychlotesty zajet. Takže žádné zmatky, žádné fronty,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že na rozdíl od pražského testování je to moravskoslezské anonymní.

„Nevyžadujeme jméno ani další údaje, pouze věk, ulici, na které dobrovolník bydlí, poštovní směrovací číslo a informace o tom, jak se choval v karanténě, a něco málo o zdravotním stavu. Výsledek rychlotestu sdělí, zda testovaný v minulosti prodělal nemoc covid+. Dokáže také říct, zda nemoc ještě probíhá. Nedokáže ale odhalit první týden nemoci. Takže, pokud se ukáže přítomnost protilátek v krvi, musí se testovaný podrobit ještě velkému PCR testu a počkat na jeho výsledek v karanténě,“ vysvětlil hejtman Ivo Vondrák s tím, že webovou aplikaci pro první várku zájemců o rychlotesty, spustí kraj ve čtvrtek 30. dubna ve 12 hodin.

Dobrovolníci se mohou přihlásit na tomto webovém odkazu. Pro další část dobrovolníků se systém opět otevře o týden později 7. května.

Dodal, že testovat se bude zejména o víkendech na stávajících odběrových místech v kraji - v areálech nemocnic v Ostravě, Opavě, Krnově, Havířově, Frýdku Místku, Karviné, Třinci, Odrách, Bílovci, Bohumíně a Bruntálu, ke kterým přibydou další dvě mobilní.

„V každém okrese bude fungovat aspoň jedno odběrové místo. Do plošného krajského testování není možné zapojit se jinak než přes mobilní aplikaci. Ta také zájemcům nabídne přesná místa a časy odběrů. Nemá tedy smysl to bez elektronického přihlášení jen tak zkusit. Na testy vás nevezmou,“ upozornil hejtman Ivo Vondrák.

Dodal, že Ostravská univerzita navrhla testovací vzorek, který zahrnuje zhruba 5 tisíc lidí různých věkových skupin ze všech okresů Moravskoslezského kraje. K tomuto vzorku pak ještě přibude zhruba 15 tisíc pracovníků v sociálních službách, kteří se otestují v rámci výkonu svého povolání.

„Zkušenosti z testování rapid testy v pobytových sociálních službách zatím ukazují jen velmi malý počet pozitivních výsledků. I výsledek testů zaměstnanců krajského úřadu tomu nasvědčují. Ze 121 zaměstnanců byl jeden pozitivní na protilátky. Předpokládám, že podobné výsledky se ukážou u dalších dobrovolníků. Noste proto i nadále roušky a dodržujte všechna hygienická opatření, abyste se uchránili před nákazou,“ nabádá hejtman Ivo Vondrák.

K TÉMATU

Průběh plošného testování v Moravskoslezském kraji



- Zájemci o testování se přes webovou aplikaci zaregistrují do projektu, vyberou si místo a čas odběru. Musí také vyplnit dotazník s otázkami o místě bydliště a okolnostech trávení karantény a zdravotním stavu.



- Aplikace mu přidělí identifikační číslo, kterým se bude při odběrech hlásit. Na mobil, e-mail mu přijde přesné datum, čas, místo a kód pro dobrovolný odběr.



- Na odběrovém místě bude zájemce poučen o testu a všech administrativních záležitostech a podepíše informovaný souhlas.



- Poté mu zdravotník téměř bezbolestně z prstu odebere kapku krve.



- Na výsledek testu pak na místě počká 10-15 minut.



- Pokud bude výsledek rychlotestu negativní, vše končí.



- Pokud bude výsledek pozitivní, ihned na místě testovanému odeberou zdravotníci stěry z nosu a krku a odešlou je do laboratoře na PCR testy.



- Testovaný odjede domů do karantény a bude čekat 24-48 hodin na výsledek PCR testu, který řekne, zda ještě je či není infekční.



- Podle toho pak testovaný zůstane nebo nezůstane v karanténě.



Informace na www.msk.cz



Webová aplikace pro přihlášení na plošné testování se spustí 30. 4. 2020 ve 12 hodin na webu testovani-protilatek.msk.cz