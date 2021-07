Na jeho obnovení poctivě pracovali od minulého roku a nyní se blíží vysněný Den D. Železniční modeláři ze Lhoty, jak si parta kamarádů říká, opustili v roce 2018 prostory ve Lhotě u Opavy a loni se dočasně přestěhovali do pronajaté haly ve Wolkerově ulici 1359/11A v opavské části Kateřinky.

Fanoušci jejich milovanou práci dobře znají, protože ve Lhotě představovali svůj model sedm let.

Model je z větší části pojízdný

V Opavě jim tedy pod rukama začalo od základů opět vznikat kolejiště. A vůbec poprvé si ho budou moci návštěvníci užít o víkendu 10. a 11. července, kdy se chystá slavnostní otevření. Na ploše 250 metrů čtverečních čeká příchozí rozpracovaný model o velikosti 75 metrů čtverečních, na kterém se nachází neuvěřitelný kilometr kolejí a výhybek. Ty pojmou až padesát vlakových souprav.

„Na kolejišti jsou obnoveny původní části, které byly ve Lhotě. Znovu jsme „zasadili“ stromečky, vytvořili krajinu, i nějaké figurky tam jsou. Zbytek je pak nachystán pro další budování. Model je z osmdesáti procent pojízdný, už po něm tedy jezdí vláčky. Časem se ale ještě budou napojovat další úseky,“ prozradil nám jeden z modelářů Jakub Javorek.

Vše, co potřebovali stihnout, podle jeho slov stihli. „Teď už máme volné ruce pro modelování kolejiště tak, abychom jej zkrášlovali a lidé postupně pozorovali, jak se bude zdokonalovat. Bude zase růst i co se krajinářské práce týče,“ dodává. V budoucnu by se tento model měl stát vůbec největším v celé České republice. Nově na něm budou například i stanice, které na tom původním nebyly jako Milotice nad Opavou, Třemešná ve Slezsku nebo Osoblaha.

Výtěžek ze vstupného půjde na jižní Moravu

V sobotu 10. července bude model přístupný od 10 do 18, v neděli 11. července pak od 10 do 17 hodin. Vstupné bude dobrovolné, přičemž modeláři se společně rozhodli, že veškerý výtěžek z otevření bude věnován na pomoc lidem na jižní Moravě, které minulý týden zasáhlo tornádo.