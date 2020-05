Policisté zjistili, že muž něco podobného udělal před zraky několika svědků již i v minulosti.

Nazí muži občas pobíhají i jinde, podobný případ řešili například i strážníci v Ústí nad Labem. Ilustrační foto. | Foto: Městská policie Ústí nad Labem

Osmatřicetiletý muž z Nového Jičína se v úterý 26. května vysvlékl do naha a pobíhal nahý v blízkosti zámku v Panské ulici ve Studénce. Policisté zjistili, že byl opilý a nebylo to poprvé co něco podobného udělal před zraky několika svědků.