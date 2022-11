Muži, který kladívkem tloukl do jedoucího vlaku, hrozí až tři roky vězení

„Právě jsem se chystal na pracovní pohovor do Ostravy. Najednou mě začala škrtit. Setřásl jsem ji. Pak odešla. Za chvíli se vrátila i s nožem. To jsem ale nevěděl. Zezadu mě bodla do krku. Dvakrát. Vůbec jsem nechápal, co se děje. Když jsem se otočil, bodla mě do hrudi,“ vzpomínal Robert. „Napadenému se podařilo nože zmocnit a útok ukončit,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský s tím, že šlo o téměř pětadvacet centimetrů dlouhý kuchyňský nůž.

Pomoc

Zraněný Robert silně krvácel a požádal přítelkyni, aby mu přivolala pomoc. „Řekla, ať klidně chcípnu!“ vzpomínal Robert, který nakonec záchranáře zavolal sám. „Ani nevím, jakou linku jsem vytočil,“ uvedl. Do dnešního dne podle svých slov nechápe, proč ho přítelkyně napadla. Do vazební věznice jí napsal dopis, ve kterém se dožadoval vysvětlení. Odpovědi se nedočkal.

Muž z Frýdecko-Místecka v afektu pobodal syna. Takový byl verdikt soudu

„Prakticky hned poté, kdy to udělala, jsem jí odpustil. Ale chtěl jsem, aby mi k tomu něco řekla, aby se mnou komunikovala. Ona ale nic, jako bych neexistoval. Myslel jsem si, že mi aspoň napíše nebo řekne, že jí to mrzí. To se ale nestalo,“ doplnil Robert a pokračoval: „Renáta má z dřívějška tři děti. Nejmladší dcera mi říkala tati. Kvůli dětem jsem chtěl, aby dostala co nejnižší trest.“

Dohoda

Obžalovaná se státním zástupcem uzavřela dohodu o vině a trestu, kterou v pondělí předložili Krajskému soudu ke schválení. Domluvili se na sedm a půl roku ve věznici s ostrahou.

Neobvykle kroužící letadlo bylo možné pozorovat také z Osoblažska

Expříteli musí zaplatit 40 tisíc korun, zdravotní pojišťovně 16 tisíc korun. Dohoda obsahovala i ustanovení o protialkoholní ambulantní léčbě. Soud s tímto řešením souhlasil a dohodu formou vyhlášení rozsudku posvětil. Verdikt je pravomocný, všichni s ním na místě souhlasili.