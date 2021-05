Jeden z aktérů ­– expolicista Jiří Bohdálek – se nyní snaží dostat na svobodu. Prý byl odsouzen na základě neplatných zákonů. Podobný argument se údajně chystají použít i trestanci v jiných kauzách. Tištěný formulář prý koluje po věznicích.

Bohdálek byl odsouzený k sedmadvaceti rokům žaláře. Jeho dva komplicové odešli s ještě přísnějšími tresty. Ten absolutní – doživotí – dostal Lumír Moric. Ve vězení v roce 2016 spáchal sebevraždu. Druhý z vrahů – Michal Zágora – si odpykává třicet let.

Jiří Bohdálek se nyní u Krajského soudu v Ostravě snažil dosáhnout obnovy procesu. Poukazoval na údajný nesoulad v zákonech. Soud ale tyto argumenty, jež zasahovaly až do období České a Slovenské Federativní Republiky z devadesátých let minulého století, zamítl. „Jeho návrh na obnovu jsme zamítli,“ řekl Deníku soudce.

Z tohoto domu pachatelé unesli manželský pár a ukradli peníze a cennosti. Zdroj: Libor Běčák

Plán

Manželský pár vytipoval Zágora, který si kvůli chystanému činu pronajal v Ostravě garáž k ukrytí těl a zahlazení stop. Zágora podnikatele dobře znal. Vylákal ho na obchodní schůzku. Zde ho přepadli, svázali, naložili do vozu a převezli do pronajaté garáže.

V ní předtím vykopali hluboký hrob, sehnali si zbraň a chemikálie na rozložení těl. Podnikatele zastřelili ranou do hlavy. Vzápětí se vydali do jeho bohumínského domu. V něm našli podnikatelovu manželku, kterou také unesli do Ostravy a popravili střelou do hlavy. Těla vhodili do hrobu a částečně zaházeli hlínou. Loupežná vražda jim vynesla nejméně 230 tisíc korun.

Policisté odkrývají hrob v garáži. Zdroj: Policie ČR

Muka

„Jednalo se o popravu. Přiložením pistole ke spánku se popravovalo během války. Bohužel, to se stalo i v tomto případě,“ prohlásil při zdůvodnění rozsudku předseda senátu Krajského soudu v Ostravě, jenž se případem zabýval. Podle soudce se tyto metody používají i při mafiánských únosech.

„Kam jsme se to dopracovali? Na Sicílii nebo do Jižní Ameriky? Že peníze získáme tak, že někoho uneseme a zastřelíme? Tady docházejí slova,“ kroutil hlavou soudce, který vynesl verdikt. Oběti podle něj musely být vystaveny neskutečnému, zejména psychickému, utrpení.

Falešná stopa

Policisté po manželech pátrali několik týdnů. Vrazi se je snažili zmást falešnými stopami vedoucími do Polska. Kriminalisté se nakonec dostali až k podezřelé trojici a pronajaté garáži. K nalezení těl nasadili psa na vyhledávání lidských ostatků, který přesně ukázal místo pohřbení.

Natáčení seriálu České televize Místo zločinu Ostrava - jeden z dílu vycházel ze skutečných okolností případu: