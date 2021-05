Mezi motorkáři potkáte fanoušky veteránů, rychlých silničních sporťáků, nablýskaných strojů, jejichž design je uměleckým dílem, terénní jezdce, cestovatele dobrodruhy i ty, pro které je jednostopé vozidlo výhodou v husté městské dopravě.

„Dopravní prostředky a silnice spojují lidi stejně jako slovo boží,“ řekli si řeholníci konventu minoritů, když za nimi přišli krnovští motorkáři, s nápadem, že start do nové sezóny zahájí srazem na Cvilíne, požehnáním a modlitbou.

Jaroslav Mlček za Krnovský motoklub KMK na Cvilíně přivítal bruntálské Motorafany, kamarády ze Šumperska i z dalších spřátelených motorkářských klubů.

„Chtěl bych vám poděkovat, že jste přijeli v takovém počtu. Jsem strašně rád, že nás pan farář pozval do tohoto svatostánku. Díky tomu jsme mohli obnovit tradici žehnání. Bude to už takových šest let, co jsme na Cvilíně žehnání dělali naposledy. Doufám, že se nám tuto tradici podaří zase obnovit. Podobně, jako děláme Vánoční vyjížďku, kde se nás taky schází hodně, tak bychom v hojném počtu chtěli pokračovat také v tomto požehnání motorek,“ řekl Mlček kamarádům motorkářům a vyzval je, aby minutou ticha uctili kamarády, kteří už nejsou mezi námi.