Tu vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska ve dvou kategoriích. Dům v Křivé ulici byl přihlášený v I. kategorii, takzvané malé, která zahrnuje rekonstrukce objektů do dvou milionů korun bez DPH.

Dům v Křivé ulici je nedaleko starého příborského hřbitova. To připomíná také Stanislava Nedomová, tchyně Ireny Nedomové, kronikářky Příbora.

Do chaloupky pod hřbitov za babičkou na besedu

„Bydlela tady také moje babička a stará tetička Talpová. Vzpomínám si, že pro mě, jako pro malé děvče, to byla svátost, když jsem šla do chaloupky pod hřbitov za babičkou na besedu. A taky si vzpomínám, že tetička pletla v chalupě papuče. Vždycky jich nadělala plno přes zimu a pak je chodila na jarmarky prodávat. To už je ale opravdu dávno,“ doplňuje Stanislava Nedomová.

Do soutěže bylo letos přihlášeno 46 objektů, v I. kategorii 27. V celostátním finále je deset objektů. Konkurenci příborskému domu dělají například Kaple Nanebevzetí Páně v jihočeských Trhových Svinech, oltářní obraz Petra Brandla Nanebevzetí Panny Marie z kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtu na Pardubicku, kovová část barokní studny na Anenském náměstí v Praze 1 či zámek v Horažďovicích na Plzeňsku.

Cena Památka roku se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí.

„Hodnoceny mohou být zejména budovy nebo soubory staveb, například zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, jakož i brownfield, veřejný prostor, park, sochy, varhany a jiné umělecko-řemeslné předměty …,“ stojí na webových stránkách organizátora.

Cenou pro vítěze v I. kategorii je odměna pro vlastníka objektu ve výši 50 tisíc korun, v II. kategorii ve výši 100 tisíc korun. V obou kategoriích je vyhlašováno i 2. a 3. místo. Za vítězství v krajském kole obdrží vlastník objektu odměnu 5 tisíc korun.