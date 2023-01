Nacházíme se v podzemí rudného dolu u Zlatých Hor na Jesenicku. Zrezivělé trubky připevněné ke stěnám nebo hromada vytrhaných kolejnicových polí připomínají, že tu před desítkami let pracovali horníci.

Nová trafostanice naopak naznačuje, že v podzemí je živo i nyní. Státní podnik Diamo provádí v dole, který byl uzavřen začátkem 90. let, geologický průzkum.

Po několika stovkách metrů přijíždíme na křižovatku, kde odbočujeme doprava. Zbývající chodby vedou do dalších částí zdejšího stočtyřicetikilometrového labyrintu. Odbočíme ještě několikrát a po tříkilometrové jízdě se v místě, kde se chodba rozšiřuje, auta zastaví. Jsme se v útrobách hory Příčná, zemský povrch je více než čtyři sta metrů nad námi.

Ve Zlatých Horách zkoumají zásoby zlata. Obnoví těžbu?

„Nacházíme se v centrální části ložiska Zlaté Hory – západ. Co tady kousek od nás hučí, je jádrová vrtačka, kterou provádíme vrtný doprůzkum ložiska zlata,“ ukazuje Ladislav Pašek, manažer projektu průzkumu ze státní podniku Diamo.

Stroj vrtá do stropu chodby. Desítky metrů nad námi se nachází zlatonosné ložisko. To zkoumali geologové už v éře socialismu. Na základě výsledků z tehdejších vrtů dnes odborníci spočítali, že by se v něm měly nacházet dvě až tři tuny zlata. „Tehdy se ale v těchto místech provedlo jen třicet, čtyřicet vrtů, což je na tu ohromnou masu málo. Proto teď síť vrtů zahušťujeme,“ doplňuje Ladislav Pašek.

Doprůzkum má zpřesnit obsah zlata a dalších kovů, konkrétně mědi, zinku, olova a stříbra ve zdejší rudě. A také určit, v jakých místech se přesně nachází.

Čtrnáct lidí na průzkumu

Stroj obsluhují dva pracovníci. Střídají se ve třech směnách od pondělí do pátku. Kromě toho v podzemí pracují další tři dělníci na obnově cest a další nutné údržbě. Celkem se na průzkumu, který běží od roku 2020, podílí čtrnáct lidí.

Samotné vrtání začalo loni v květnu. Poběží ještě celý letošek až do začátku roku 2024. Vrtů se v podzemí hloubí desítky. Jejich celková délka má dosáhnout osmi kilometrů.

Pracovníci z vrtného stroje vyjímají kovovou tyč a z ní jádro: zhruba pět centimetrů tlustý a dlouhý válec horniny. Jádro ukládají do krabic, v nichž pak vzorky putují k analýze.

„V tomto skladu skladu hmotné dokumentace máme asi dva kilometry jader, která se průběžně přivážejí z dolu. Geologicky je tu vyhodnotíme a nadějné úseky, ve kterých by mohlo být zlato, se dále analyzují v laboratoři,“ říká geolog Tomáš Žitný, se kterým se setkáváme už na povrchu.

Valouny tu nenajdete

Kdo by však ve vzorcích hledal kousky drahocenného kovu, bude zklamán. V hornině jsou, ale kvůli mikroskopické velikosti je není možné pouhým okem rozeznat.

„Nadějný vzorek se pozná tak, že je tam velké množství sulfidů jako pyrit, chalkopyrit. Ty jsou vidět pouhým okem. Jádra, ve kterých ty minerály objevíme, posíláme do laboratoře,“ dodává.

Ruda perspektivní pro těžbu by byla taková, v níž by se nacházelo alespoň pět gramů zlata na tunu horniny. Bylo by ji nutné napřed upravit pomocí gravitační metody a takzvané flotace. Výsledkem by byl koncentrát, který by se posílal do hutě k dalšímu zpracování.

Zda se těžba rud v blízké budoucnosti na Zlatohorsko vrátí, rozhodne více faktorů. Záležet bude na výsledcích průzkumných prací, ale také zda by byla těžba ekonomicky výnosná a zda by splňovala požadavky na ochranu životního prostředí.

VIDEO: Sklad vzorků ze zlatohorského podzemí

Zdroj: Petr Krňávek

Ekonomice celého záměru napomáhá již existující systém podzemních štol, který umožňuje dobrý přístup ke zlatonosné rudě. Pokud by se měly chodby hloubit od začátku, náklady by se vyšplhaly na miliardy, možná i desítky miliard korun.

Výhodou také je, že zdejší ruda je velmi dobře upravitelná za pomocí jednoduchých metod šetrných k životnímu prostředí. Velký závod, který za dob socialistických rudných dolů stával na úbočí Příčné hory, by se znovu nebudoval.

„Dřívější úpravna byla dimenzovaná na celé zdejší ložisko, my se nyní pohybujeme jen v části dílčího ložiska západ. Uvažujeme i o variantě, že by technologie byla zčásti v podzemí, abychom neobtěžovali místní obyvatelstvo, a na povrchu by byla jen flotační zařízení. Určitě by tu neměly vznikat megalomanské stavby. Obecně se bavíme i o výrazně menším počtu zaměstnanců, než tu býval v minulosti. Bylo by jich mírně nad stovku. Vše by bylo ve výrazně komornějším měřítku,“ řekl ředitel závodu Geam státního podniku Diamo František Toman.

Kdy bude jasné, zda se bude ve Zlatých Horách znovu těžit kov, který dal tomuto městu jméno? „Na to vám odpovím za nějaké dva roky, až budeme mít v rámci studie proveditelnosti všechna data a budeme moci vyhodnotit všechny okolnosti. Pak pak na tuto otázku dokážeme seriózně odpovědět a připravíme podklady pro rozhodnutí vlády České republiky,“ uzavřel František Toman.

Historie těžby ve Zlatých Horách

Názorů na vznik ložiskových rudních těles existuje několik. S největší pravděpodobností vznikla procesy souvisejícími s podmořským vulkanismem.

První zmínky o dobývání zlata ve zlatohorském rudním revíru pocházejí ze 13. století. Od 16. století nastával rozvoj hlubinné těžby zlata, rud mědi, olova a stříbra, v závěru 19. století také těžba železných rud.

Novodobá historie začala v roce 1952 vrtným průzkumem ložiska mědi Zlaté Hory(ZH)-jih a ZH-Hornické skály, ložiska rud ZH-východ a ZH-západ.

Těžba byla zahájena v roce 1965 na ložisku ZH-jih, od roku 1981 na ložisku ZH-Hornické skály a od roku 1988 na polymetalickém ložisku ZH-východ. Polymetalické ložisko obsahuje více kovů.

Otvírku ložisek zajistily 4 jámy, 14 štol, 4 úpadnice a 11 komínů. Plocha dvou dobývacích prostorů činila 3,1 kilometru čtverečního.

Těžba monometalických ložisek mědi byla ukončena 30. 6. 1990 a na ložisku ZH-východ 30. 6. 1992. Těžba polymetalického ložiska ZH-západ (především zlata, méně mědi a zinku) probíhala v letech 1990–1993.

Těžba na ložisku byla ukončena z ekonomických důvodů a ložisko tak nebylo nikdy dotěženo. Vytěženo bylo celkem 7 184 kilotun rud.