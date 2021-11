Pojďme si v kostce přiblížit osudy zmiňovaných pejsků.

Mia

O případu dvanáctileté feny rasy pitbullteriér, slyšící na jméno Mia, již Deník psal, a to v souvislosti se stíháním chovatele. Ten byl letos odsouzen k tříletému podmíněnému trestu. Muž zvíře bil a nechával hladovět. V důsledku krutého zacházení má fena trvalé následky. Veterináři u ní konstatovali i poškození jater, způsobené hladověním.

Deník vyhledal mladou rodinu z Ostravy, která se již delší dobu o Miu stará a chce ji nechat u sebe dožít. Lidově řečeno, Mia se má u nich jako v bavlnce. Manželé si Miu vyhlédli v psím útulku, kde bylo zvíře po odebrání majiteli umístěno. V té chvíli ještě nevěděli, jaký osud má za sebou.

„Začalo to na webových či facebookových stránkách věnovaným psům. Byli tam i psi nabízení k adopci. Líbila se nám, vybrali jsme si ji a zašli do útulku. Třikrát jsme ji vyvenčili a pak jsme se rozhodli, že si ji vezmeme,“ uvedl chovatel s tím, že nikdo vlastně přesně neví, kolik má Mia roků. „Mia má už svůj věk a s tím jsou spojené i zdravotní problémy, ale jinak se má dobře a přiměřeně to zvládá,“ dodal muž.

Tento muž byl odsouzen za týrání Mii k podmíněnému trestu.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Pišta

Osud si pohrál i s přibližně desetiletým pejskem Pištou z Ostravy, který v rámci řízení připadl státu, konkrétně ostravskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

„Pišta se našel v zamčeném prázdném bytě, jehož majitel se odstěhoval a Pištu zanechal napospas osudu. Pejsek byl umístěn do útulku města Ostravy a po zveřejnění našel nového majitele. O pejska se postará nezisková organizace Psí cesta František z. s. nedaleko Louňovic pod Blaníkem, které byl pejsek převeden a kde mu poskytnou kvalitní a láskyplnou péči,“ uvedla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Mladík se před soudem zodpovídá z ubití svého psa Swena.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Swen

Případy týrání zvířat nejsou bohužel výjimečné. Před několika týdny otevřel Okresní soud v Ostravě případ mladíka, který ubil svého psa Swena, jenž ho kousl do ruky. V návalu vzteku jej páčidlem udeřil do hlavy. „Udeřil ho takovou silou, že kovová klec, v níž byl pes umístěn, zůstala prohnutá. Psa z klece a bytu vynesl ven a zasadil mu další ránu páčidlem do hlavy,“ uvedla státní zástupkyně s tím, že Swen na útok reagoval kňučením. Muž poté s bezvládným, ale stále žijícím psem odjel do lesa do Polanky nad Odrou, kde popravu dokončil. Smrtící úder do hlavy mu zasadil lopatou a tělo zakopal.