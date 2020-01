V Polsku chystají také další akce, aby se nezapomnělo na hrůzy těchto pochodů. Přestože vězni z Osvětimi vyhnaní na pochod dorazili 30. ledna 1945 také do Krnova, dosud zde není žádná pamětní deska, která by připomínala tyto události.

Před 75 lety se frontová linie přiblížila k Varšavě. V nacistických koncentračních táborech byly z politických a rasových důvodů zadržovány stovky tisíc vězňů. Další tábory byly určené pro internaci válečných zajatců. Německá vojska ustupovala, a bylo jisté, že osvobození těchto táborů se blíží.

Specialista na hromadné vyvražďování Heinrich Himmler přišel s koncepcí pochodů smrti. Aby se vězni z koncentráků a zajateckých táborů nedožili osvobození, nacisté počítali s tím, že kromě násilí je bude zabíjet také hlad, lednový mráz, nemoci a vyčerpání. Esesáci dostali příkaz zastřelit každého, kdo by během pochodu zůstal stát nebo se opozdil. Trasy pochodů smrti lemovaly desítky až stovky mrtvol.

V komplexu táborů Auschwitz u Osvětimi bylo na 180 tisíc vězňů. Čekal je pěší přesun do Gliwic, odkud se část vězňů opět pěšky a část v železničních transportech přesunula na území dnešní České republiky.

Právě z Gliwic 19. ledna 1945 vyrazil pochod smrti, který v krutých mrazech 30. ledna 1945 dorazil do Krnova. Pamětníci vzpomínali, jakou hrůzu cítilo civilní obyvatelstvo, když se na silnici z Krnova do Kostelce začalo rozléhat klapání dřeváků. Promrzlí zajatci a vězňové z Osvětimi už byli většinou vyhublí na kost. Na sobě měli jen plátěné pruhované kazajky a chodidla zabalená do onucí.

Po válce byl v Zátoru-Loučkách nalezen dokument o ruských zajatcích, kteří byli během pochodu smrti zastřeleni v Branticích a v Zátoru.

Polští turisté vyrazí z Głuchołaz na čtyřdenní pochod pohraničím. Jejich cílem je obec Rogoźnice, kde je muzeum koncentračního tábora Gross-Rosen. Cestou položí květiny tam, kde před 75 lety při pochodech smrti umírali lidé. Jedním z organizátorů je úřad v Głuchołazech a mediálním partnerem Rádio Opole.