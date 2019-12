Zatčeným je dvaatřicetiletý muž z Ostravy. „Díky usilovné práci, získaným poznatkům a informacím kriminalisté ustanovili podezřelou osobu. Jednalo se o dvaatřicetiletého muže. Vrchní komisař ho obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková a dodala: „Obviněný měl poškozenou napadnout z důvodu majetkového prospěchu.“

Muž byl již v minulosti odsouzen za majetkové delikty. Nyní mu hrozí až dvacet let vězení. Je podán návrh na uvalení vazby. Podle informací Deníku došlo k vraždě v časných ranních hodinách. Potvrdily se tak domněnky místních.

„Když jsem v pondělí ráno přišla do práce, svítilo se tam a hrála televize. Říkala jsem si, že to tam zase pořádně rozbalili, někdo uvnitř usnul, nebo prostě zapomněli zhasnout. Nebylo by to poprvé. Tu paní pak našla kolegyně, která šla do práce. Otevírá se tam ve dvě odpoledne. Museli ji ale zřejmě zabít o hodně dříve,“ uvedla prodavačka z prodejny potravin, která sídlí ve stejné budově jako Hospůdka U lišáka.

Servírka v restauraci pracovala krátkou dobu, údajně jen několik týdnů. „Ta paní měla hroznou smůlu. Byla tady nová, pracovala tu krátkou dobu, maximálně několik týdnů. Byla milá a příjemná. Je hrozné, co se jí stalo,“ řekl jeden ze štamgastů.

Místní krátce po nálezu těla spekulovali o tom, že vrahem je pravděpodobně někdo ze zdejších obyvatel. Bližší podrobnosti k zadrženému ale policie odmítla sdělit.