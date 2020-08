Přísnější sankce za opilecké a drogové nehody, nerespektování zákazu řízení či agresivní chování na silnicích. To jsou některé z požadavků, které obsahuje petice policistů z oddělení hlavní nádraží Ostrava.

Nehodu zavinila opilá a zdrogovaná řidička. | Foto: Jan Švejdar / Twitter

Právě zde sloužil policista Pavel Kikloš (31 let), jenž počátkem července zemřel v Praze při tragické dopravní nehodě. Opilá a zdrogovaná řidička zezadu narazila do služebního vozu, v němž se s kolegy vracel do Ostravy.